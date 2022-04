Boric habló con Fernández sobre extradición de Apablaza: "Se debe resolver judicialmente en Argentina"

El presidente chileno junto con su par argentino tras su reunión en la Casa Rosada. AGENCIA UNO

Por: Sebastían Dote 04 de Abril 2022 · 14:41 hs

El presidente Gabriel Boric abordó durante este lunes junto con su par argentino Alberto Fernández la situación del ex frentista Galvarino Apablaza, quien es sindicado como el autor intelectual del asesinato del ex senador UDI Jaime Guzmán, y que se encuentra en el país vecino en calidad de refugiado político.

Boric comentó que “para Chile ha sido hace larga data un tema de política de Estado, no sujeto a las contingencias políticas y el presidente Fernández nos ha escuchado, va a tomar en consideración lo que le hemos planteado y nosotros, por supuesto, no corresponde que intervengamos en un poder independiente de la República Argentina. Pero no me cabe duda que se van a hacer todos los esfuerzos que estén al alcance”.

El jefe de Estado chileno aseguró además que el asunto fue abordado con el diputado UDI e integrante de la comitiva nacional, Guillermo Ramírez, con quien se comprometió a plantear el caso de Apablaza ante Fernández.

Por su parte, el mandatario trasandino señaló que “el presidente Boric me planteó su preocupación sobre el tema. Y obviamente tomé en cuenta sus consideraciones, aclarando desde ya que este es un problema que se debe resolver judicialmente en la Argentina”.

“No es un tema que tenga que ver con la potestad o la discrecionalidad del poder Ejecutivo. Por lo cual, será el Poder Judicial de Argentina quién resuelva cómo esto evoluciona”, precisó.

La UDI lleva varios años buscando que el país vecino active la orden de extradición para que el ex frentista cumpla con su condena en Chile.

“La Corte Suprema chilena por unanimidad pidió la extradición y la Corte Suprema argentina por unanimidad la otorgó, y fue el gobierno argentino el que a través de un decreto dio una especie de refugio político que ha impedido que él venga a cumplir condena por el crimen de Jaime Guzmán”, señaló el diputado Ramírez antes del inicio de la gira.

El gremialista recordó además que “la presidenta Bachelet y el presidente Piñera siempre hicieron ver este punto, porque es un tema de Estado, no es un tema político. Es un tema del Poder Judicial y tanto el chileno como el argentino han establecido que Apablaza es culpable del asesinato de un senador en democracia y que por lo tanto debe venir a Chile a cumplir su condena”.