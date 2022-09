Boric hace un alto en su gira por EE.UU. para defender a Lucía Dammert en Twitter

Ante la publicación de Interferencia, Lucía Dammert anunció que iniciará acciones legales contra el medio, acusando que “he sido objeto de un incomprensible e intencionado ataque personal”. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Cristián Meza 21 de septiembre 2022 · 15:55 hs

El Presidente Gabriel Boric se valió de las redes sociales para salir en defensa de su ex jefa de asesores, Lucía Dammert, luego que el FBI desmintiera la publicación de Interferencia, respecto a que sería llamada a declarar en una investigación por narcotráfico.

Y es que el Mandatario expresó “todo mi apoyo y solidaridad a Lucía Dammert frente a la sucia campaña que ha sido víctima”.

Esto, luego que fuera La Moneda la que informara que "el Gobierno de Chile ha consultado al Gobierno de Estados Unidos, por medios oficiales, respecto de la veracidad de los hechos descritos en la publicación del medio de comunicación Interferencia”.

“Luego de recibir respuesta al mencionado requerimiento, el Gobierno de Chile confirma que dicha información es falsa y que Lucía Dammert no ha sido citada a declarar en ninguna investigación o proceso judicial llevado a cabo en EE.UU.”, agregó.

Ante la publicación de Interferencia, Lucía Dammert anunció que iniciará acciones legales contra el medio, acusando que “he sido objeto de un incomprensible e intencionado ataque personal”.

Dammert alegó que “en los últimos días he sido víctima de un ataque de desinformación iniciado por un medio digital que puso en duda mi calidad moral y responsabilidad profesional”.

"Lamento profundamente esta campaña de desinformación y la amplificación oportunista que varios actores públicos le dieron a pesar de haber desmentido rápidamente”, indicó la ex jefa de asesores de Gabriel Boric.

Lucía Dammert recalcó que "me condenaron públicamente basados en un texto lleno de falsedades y a todos ellos los hago responsables de las amenazas que he recibido por diversos medios. La magnitud del daño personal y profesional generado es enorme, por lo que he decidido ejercer las acciones legales necesarias para dejar en evidencia su intencionalidad”.