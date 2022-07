Boric lanza campaña por el plebiscito y cuestiona a los "comités donde entran unos pocos"

AGENCIA UNO

Compartir











Por: Equipo El Dinamo 21 de julio 2022 · 09:30 hs

El presidente Gabriel Boric llegó este jueves a la comuna de Peñalolén para lanzar la campaña “Voto Informado”, una de las iniciativas realizadas por el Gobierno en el marco del plebiscito de salida del 4 de septiembre.

En la actividad, en donde estuvo acompañado por la vocera Camila Vallejo y la ministra de Desarrollo Social, Jeanette Vega, el mandatario enfatizó en la importancia de “votar informado”, reiterando la legitimidad de las opciones en disputa.

“Por primera vez en nuestra historia estamos tomando una decisión sobre un proyecto constitucional que fue escrito de manera democrática, en donde las mujeres participaron en iguales condiciones que los hombres, eso nunca había pasado”, expresó.

Tras esto, Boric planteó que "el 4 de septiembre ustedes van a poder decidir si rechazan o aprueban la propuesta que se les ha planteado. Y están en su legítimo derecho a dudar, a preguntar, a abrazar ciertas cosas y que no les gusten otras. Pero lo importante es que voten informados".

“Cada línea que ustedes hagan en cualquiera de las opciones va construyendo una historia común, y es algo que por mucho tiempo se olvidó: es que somos parte de una misma sociedad. Los ricos parecieran que no ven a los que no tienen recursos, y los más pobres de Chile muchas veces están encerrados por temor a la delincuencia”, añadió.

El mandatario señaló que el plebiscito es una oportunidad para enfrentar esta segregación, por lo que invitó “más allá de las opciones, a votar informado, a participar”.

“Confíen en que ustedes son los protagonistas, de que Chile puede ser mejor, más justo, más equitativo. Podemos volver a querernos más, pero eso lo podremos lograr si todos y todas participamos”, dijo.

Además, el jefe de Estado resaltó que la decisión de respaldar o no la nueva Carta Magna se tomará de manera abierta y libre, cuestionando las “puertas cerradas”.

“Porque Chile resuelve sus problemas con más de democracia, no con menos. Eso es algo de lo cual estamos profundamente orgullosos y lo hace no desde reuniones a puertas cerradas, no desde comités donde entran solamente unos pocos, sino con participación en las comunas, en los barrios, en las poblaciones”, añadió.

El Gobierno lanzó la campaña en medio de las constantes denuncias presentadas por la oposición por un eventual “intervencionismo electoral” a favor de la opción Apruebo.