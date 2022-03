Boric le devuelve la mano a Paula Narváez y la designa embajadora ante la ONU

Narváez tuvo una serie de guiños y acercamientos con Boric, en desmedro de Yasna Provoste. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Cristián Meza 21 de Marzo 2022 · 20:38 hs

Este lunes La Moneda informó el nombramiento, por parte del Presidente Gabriel Boric, de Paula Narváez (PS) como nueva embajadora ante Naciones Unidas (ONU).

De esta manera, la otrora precandidata presidencial socialista vuelve al Gobierno, tras su paso como vocera de la ex Presidenta Michelle Bachelet en su segunda administración.

Con esto, Boric devuelve la mano a Paula Narváez, quien a pesar de participar de las primarias de Unidad Constituyente donde se impuso Yasna Provoste (DC), realizó una serie de gestos al ex diputado.

Uno de ellos fue la once que compartieron en julio de 2021, en medio de la campaña de primarias, en Concepción. En aquella oportunidad ambos respondieron al llamado de la hija del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, para comer sopaipillas en su casa.

Esto generó suspicacias, tanto en Apruebo Dignidad como en Unidad Constituyente, ya que el otrora diputado PS era parte del comando de Narváez, pero los involucrados descartaron que se tratara de un hecho concertado.

"A quienes están imaginando que el encuentro con Paula Narváez fue parte de un plan secreto conspirativo que de paso confirma sus peores prejuicios, sepan que se ven muy ridículos. Gracias Gabi Monsalve por la invitación que sé que fue de buena fe y espontánea", señaló en dicha oportunidad el jefe de Estado.

Los guiños de Boric a Narváez

Por su parte, en medio de la contienda que lo enfrentaba con Daniel Jadue para representar a Apruebo Dignidad de cara a La Moneda, Boric destacó que entre su programa de Gobierno y el de la carta del Partido Socialista había más coincidencias que diferencias.

"yo he visto, por lo menos, en el programa del Partido Socialista y de Paula Narváez más coincidencias que diferencias y por eso más que llenar de calificativos de qué es lo que nos divide, quiero pensar en que nos une a futuro y no solamente con Paula Narváez, sino también con todos los movimientos sociales", planteó Boric en entrevista con radio Cooperativa.

Desaire a Yasna Provoste

Tras confirmarse el triunfo de Yasna Provoste (DC) como la carta de Unidad Constituyente para llegar a La Moneda, Paula Narváez decidió desmarcarse y no entregar su apoyo público a la candidata de su pacto.

Y es durante la presentación de los nuevos integrantes del comando de Provoste tras la primaria, llamó la atención la ausencia de la psicóloga en el acto, aunque el jefe de campaña de la senadora, el actor Alejandro Goic, planteó que la ex vocera estaba “en un retiro personal” tras su derrota.

En tanto, la propia militante DC confirmó el distanciamiento entre ambas al detallar que "la última vez que hablamos con Paula fue el día en que me inscribí formalmente en el Servel y que ellos nos acompañaron (…) Me imagino que debe estar reinsertándose laboralmente, atendiendo sus labores propias de consulta, pero no tengo ninguna duda en su palabra de mujer. Yo le pregunté en un debate que si yo ganaba ella me iba a acompañar y ella dijo que sí; yo no desconfío de las mujeres".

Sin embargo, esto nunca se materializó y solo sacó la voz para entregarle sus buenos deseos a Gabriel Boric, luego que se confirmara su contagio por Covid-19 que mandó a cuarentena al resto de los candidatos.

Paula Narváez se cuadra con Boric

A diferencia de lo sucedido en la primera vuelta presidencial, Paula Narváez rápidamente se cuadró con la candidatura de Boric de cara al balotaje con José Antonio Kast, en un acto realizado en la Casa de la Cultura de Ñuñoa.

“Todos los demócratas de Chile tenemos que apoyar a Gabrie. Estamos todos apoyando a Gabriel, todas las candidaturas, estuvieron en la primera vuelta de la oposición están apoyando a Gabriel, por lo tanto, creo es un gesto consistente que estamos haciendo todos en un momento que es importante e histórico para Chile”, sentenció la asesora de ONU Mujeres que ahora será la representante chilena ante Naciones Unidas.