Boric llamó "al orden y la prudencia" al embajador de Chile en España tras polémica foto

Javier Velasco milita en CS y es cercano al presidente Gabriel Boric. EMBAJADA DE CHILE EN ESPAÑA/ARCHIVO

Compartir











Por: Equipo El Dínamo 27 de septiembre 2022 · 13:11 hs

Javier Velasco Villegas, político y abogado que actualmente ejerce como embajador de Chile en España, recibió un llamado al orden de parte del propio presidente Gabriel Boric, luego que se difundiera una particular foto suya a través de las redes sociales.

En la imagen se pudo ver al militante de Convergencia Social (CS) sentado en la parte trasera de un vehículo -que se desconoce si pertenece a la misión diplomática- sujetando los pies descalzos de una mujer.

La fotografía fue difundida y generó duras críticas desde la oposición. El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, quien apuntó a la amistad que mantiene el embajador con el mandatario.

"Este señor es embajador solo porque es amigo del presidente Boric. Es una vergüenza para Chile, para el servicio exterior y para todos aquellos que con esfuerzo abrazan la carrera diplomática. Pitutocracia en su máxima expresión", señaló el ex diputado en un tuit.

El llamado de atención de Boric

La vocera de Gobierno, Camila Vallejo, comentó este tema y aseguró que el propio presidente Boric solicitó a la canciller Antonia Urrejola que se comunicara con el embajador Velasco para llamarlo “al orden y la prudencia”, especialmente con las publicaciones en redes sociales.

“Este llamado al orden ya se efectuó, y entendiendo lo que el presidente ha señalando, que tenemos que ser responsables cuando habitamos cargos que son públicos. Cuando somos autoridades tenemos que saber habitar los cargos”, expresó.

La ministra de la Segegob enfatizó que “se estableció la comunicación correspondiente, solicitada por el presidente de la República y ejecutada por nuestra canciller”.

¿Quién es el embajador Velasco?

Javier Velasco Villegas, 36 años, abogado de profesión, no tenía experiencia en diplomacia previo a su nombramiento. Es militante de CS, el mismo partido del presidente Gabriel Boric y, bajo sus propias palabras, cumple un rol de consejero del mandatario. “Trato de ofrecerle un rol que me asignó hace años, cuando asumió como presidente de la facultad de Derecho. Esa vez dijo que yo era su Pepe Grillo. He asumido que mi rol en la política, en este partido, es ser la persona cercana a Gabriel que no siempre le encuentra la razón”.

Durante los últimos días hizo noticia debido a su participación en un foro en Madrid, en donde culpó a los “30 años” de transición democrática de las desigualdades que gatillaron el estallido social, en declaraciones que incomodaron al Socialismo Democrático, bloque que forma parte del Gobierno y que está compuesto por ex integrantes de la Concertación.