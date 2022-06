Boric negó contradicción por los 30 años: "No es que haya un cambio en la valoración"

El mandatario tras su reunión con Ricardo Lagos. TWITTER

Compartir











Por: Equipo El Dinamo 24 de junio 2022 · 12:38 hs

El presidente Gabriel Boric negó durante este viernes que exista una “contradicción” entre las críticas que había emitido anteriormente sobre los gobiernos de la Concertación y su reciente valoración de las obras realizadas durante los últimos 30 años.

Durante esta semana el mandatario se encontró con el ex presidente Ricardo Lagos, con el que mantuvo una reunión reservada en la Fundación Democracia y Desarrollo. A ello se sumó otro diálogo en la inauguración del año académico del Instituto de Chile, en donde el actual gobernante afirmó que en las últimas tres décadas "hubo tremendos avances".

Tras su participación en el consejo de gabinete en el Palacio de La Moneda, el presidente Boric fue consultado por sus acercamientos a sus antecesores, y se preguntó “¿cuándo no he valorado el aumento en la cobertura en educación o la disminución de la pobreza? ¿hay algún momento en que yo me haya contradicho respecto a aquello?”.

“El punto que me interesa hacer es que acá no hay una contradicción, lo que nosotros hemos defendido es que tenemos una visión en donde la historia no parte con nosotros”, precisó.

Boric agregó que “yo estoy construyendo como presidente sobre lo que hicieron mis antecesores. Y acá hubo cosas buenas, cosas malas, cosas que se pudieron hacer mejor, cosas que quedaron a medio camino, hubo grandes aciertos, pero Chile es una continuidad y yo como presidente tengo el deber de aprender de esa historia”.

"Cuando converso con el presidente Lagos, tal como lo he hecho también con el presidente Frei y con la presidenta Bachelet, y en su momento con el presidente Piñera, y me hubiese encantado hacerlo más con el presidente Aylwin, es justamente porque tengo conciencia que el habitar la República implica recoger lo que hicieron quienes nos antecedieron", manifestó.

En ese sentido, el jefe de Estado planteó que “no es que haya un cambio en la valoración. Yo soy plenamente consciente de que la historia de Chile no parte con mi elección como presidente y eso es lo que he conversado permanentemente con el presidente Lagos. Por eso fui a conversar con él a su fundación”.

“Estoy muy agradecido de los ex Presidentes y de la generosidad que han tenido para compartir sus experiencias. Nos preocupa Chile, queremos a Chile, y eso es algo que nos une, más allá de las legítimas diferencias respecto a puntos específicos que podamos tener”, dijo.

El presidente también señaló que “sería de una vanidad infinita y una arrogancia impropia” pretender que con el diálogo se busque que Ricardo Lagos se manifieste a favor del Apruebo en el plebiscito de salida.