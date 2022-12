Boric pide destrabar hoy proceso constituyente: “Es preferible un acuerdo imperfecto que no tener acuerdo”

El presidente Gabriel Boric abrió la puerta a una fórmula mixta para el acuerdo por el proceso constituyente. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Equipo El Dínamo 07 de diciembre 2022 · 08:57 hs

El presidente Gabriel Boric llamó durante este miércoles a las fuerzas políticas a destrabar en esta misma jornada el acuerdo por el proceso constituyente, abriendo la puerta a una fórmula de redacción mixta, uno de los puntos que mantenía sin avances las conversaciones entre el oficialismo y la oposición.

Durante la promulgación de la Ley de Presupuestos 2023, el mandatario abordó los diálogos entre los diversos partidos políticos con representación en el Congreso Nacional, los que aún no llegan a término a pesar de los “importantes” avances logrados por los negociadores en diversas materias.

“No podemos seguir dilatando más la discusión constituyente. Nuestra patria, nuestros ciudadanos requieren certezas y la verdad es que la negociación constitucional entre los partidos está extendiéndose más de la cuenta”, expresó el presidente.

Boric agregó que “yo les quiero pedir un esfuerzo, y me consta que lo ha habido en estos últimos días por parte de los diferentes actores, pero no podemos seguir dilatando este asunto. Por sentido de responsabilidad, para tener un nuevo pacto social, para todos quienes hicieron campaña pidiendo una nueva Constitución, les digo: No podemos seguir esperando”.

“Tengo la convicción de que es preferible un acuerdo imperfecto que no tener acuerdo y por eso insto a que para entregarle certeza a la ciudadanía, para poder enfocarnos todos en las prioridades que tiene nuestro pueblo”, enfatizó.

Señal a la fórmula mixta

Las palabras del presidente Gabriel Boric fueron interpretadas como un guiño a los acuerdos que están alcanzando algunos sectores, además de una señal para el Frente Amplio y el Partido Comunista (PC), que insisten en la creación de un órgano 100% electo para redactar la nueva Constitución.

Durante su discurso, el mandatario reconoció que “nosotros desde la Alianza de Gobierno hemos defendido con mucha fuerza el principio democrático y entendemos que para la actual oposición es importante el tener una Convención mixta, en donde existan expertos designados por el Congreso. No es lo que a nosotros como Alianza de Gobierno nos gustaría y hemos defendido hasta el final la importancia de un órgano 100% electo”.

La apertura del jefe de Estado a un “acuerdo imperfecto” permitiría al oficialismo realizar concesiones en esta materia, lo que facilitaría el cierre de una propuesta para esta misma jornada.