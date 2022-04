Boric pidió "no olvidar lo que se trabajó antes" en la reforma a las pensiones

El mandatario durante el encuentro en la OIT. AGENCIA UNO

Por: Sebastían Dote 27 de Abril 2022 · 14:15 hs

El presidente Gabriel Boric llegó durante este miércoles a la sede de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Santiago para dar inicio al proceso de diálogo tripartito, el que dará paso a la propuesta de reforma al sistema de pensiones.

En la actividad, en donde participaron la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, y el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Juan Sutil, el mandatario reconoció que sus antecesores también buscaron abordar el problema de las bajas pensiones.

“Se intentó (reformar) antes en el gobierno de la ex presidenta Bachelet y del ex presidente Piñera. Acá no estamos inventando la rueda ni somos quienes descubrieron el problema. Estamos actuando en base a lo que hicieron quienes nos antecedieron y vamos a recoger esa experiencia”, expresó.

Tras esto, el jefe de Estado manifestó que “vamos a recoger esa experiencia, todos los insumos que tienen que ser parte integral del debate. No cometamos el error de, por arrogancia, ánimo de protagonismo, olvidar lo que se trabajó antes”.

Boric también recordó que las pensiones fueron parte de las demandas generadas por el estallido social, por lo que llamó al mundo político a que “no pasemos del no lo vimos venir a aquí no ha pasado nada. Tenemos una situación presente que es acuciante y de la cual tenemos que hacernos cargo”.

El gobernante también mencionó a las pymes, señalando que a través del ministro de Economía, Nicolás Grau, buscará que tengan incidencia en la discusión.

"Es algo que para nosotros es importante y sé que hay malestar en lar organizaciones pymes, pero queremos decirles que contamos con ustedes y Chile necesita de ustedes. Nos falta un gesto más claro y contundente a las pymes que también son parte de este debate", complementó.

Además, el presidente insistió con que “no está en nuestras intenciones y creemos que sería una mala idea” tocar los fondos de pensiones, mencionando un breve diálogo que mantuvo al ingreso de la OIT con representantes del movimiento “Con mi plata, no”.