Boric por carta de Lagos: "Es bueno que se reconozca el aporte de quienes nos antecedieron"

Por: Equipo El Dinamo 17 de junio 2022 · 16:22 hs

El presidente Gabriel Boric evitó durante este viernes entrar en la polémica por las invitaciones de los ex mandatarios a la ceremonia de cierre de la Convención Constitucional, aunque valoró la carta del ex presidente Ricardo Lagos, quien declinó asistir al acto programado para este 4 de julio.

Tras participar de un live con la ministra vocera Camila Vallejo, el mandatario fue consultado sobre la controversia, señalando que “es muy bueno que se reconozca el aporte de todos quienes nos antecedieron”.

“Lo que dice en su carta el ex presidente, respecto a los aportes que hizo para el proceso, creo que solo enaltece el trabajo que ha venido realizando. Así que me parece muy bien”, expresó Boric, quien afirmó que espera reunirse prontamente con el otrora líder de la Concertación.

La controversia comenzó luego que en una primera instancia la mesa de la Convención Constitucional determinara no incluir a los ex jefes de Estado en la ceremonia, aludiendo a razones de aforo. Durante los últimos días surgieron algunas voces al interior de la asamblea, las que apuntaban hacia el ex presidente Sebastián Piñera, cuya presencia genera incomodidad en algunos convencionales.

En medio de esta polémica, Lagos envió una carta declinando su asistencia y mencionando todas las oportunidades en las que participó del trabajo del organismo, especialmente en las comisiones de Sistema Político y Derechos Fundamentales.

“Dado las dificultades existentes ante el aforo que debe respetarse, le rogaría que no considere mi nombre en la ceremonia de presentación del texto de la nueva Constitución, para dar lugar a personas que, con menos oportunidades de participación e interacción durante el trabajo de la Convención, puedan participar del evento y se informen a cabalidad sobre los alcances del texto propuesto”, señaló el escrito.

Minutos después que se diera a conocer el texto de Ricardo Lagos, la mesa de la Convención decidió invitar a los ex mandatarios, en una resolución que se tomó con el voto en contra de la presidenta del órgano constituyente, María Elisa Quinteros (MSC).