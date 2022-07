Boric por mejoras a nueva Constitución: "Vamos a llevar adelante ese proceso después del plebiscito"

El presidente afirmó que quienes critican la entrega del texto "deben tener temor" a su contenido. AGENCIA UNO/ARCHIVO

25 de julio 2022

El presidente Gabriel Boric valoró este lunes que el oficialismo haya alcanzado un acuerdo sobre la necesidad de establecer “mejoras” al proyecto de nueva Constitución, aunque precisó que cualquier modificación se debería discutir tras el plebiscito de salida del 4 de septiembre.

Durante una actividad en la comuna de Pirque, el mandatario fue consultado por los resultados de la última encuesta Cadem, que acordó la distancia entre el Rechazo y el Apruebo, con un nuevo repunte en la valoración positiva del Gobierno.

“Yo me guio por convicciones y no por los vaivenes semanales de las encuestas, que moderan demasiado a la opinión pública, pero al final la decisión la tienen los electores, el pueblo chileno… a mí me ha tocado estar arriba y abajo en las encuestas, opciones que hemos apoyado varían”, expresó.

El jefe de Estado reiteró que independiente de los resultados de los sondeos seguirá con la campaña informativa, señalando que “el principal rol del Gobierno es que todo el mundo tenga acceso a la propuesta de nueva Constitución”.

“Si hay alguien a quien le molesta que la gente tenga acceso a la nueva Constitución, algo debe tener temor en el texto. Insisto, lo mejor es que la gente se forme su opinión propia, que lean el proyecto y puedan votar informados”, añadió.

Las mejoras al texto

El presidente Boric también fue consultado por las opciones de reformas al texto redactado por la Convención Constitucional, las que se podrían concretar luego que los coordinadores del comando del Apruebo, Karol Cariola (PC) y Vlado Mirosevic (PL), coincidieran con la necesidad de realizar “mejoras”.

“Yo veo el vaso medio lleno, tenemos acuerdo en todos quienes apoyan al Gobierno de que es posible mejorar. Por lo tanto, teniendo ese acuerdo básico y la voluntad que yo explicito de llevar adelante un proceso mejor, no me cabe ninguna duda de que cuando sea el tiempo nos vamos a poner de acuerdo para llevar adelante ese proceso”, agregó.

Citando a la ex presidenta Michelle Bachelet, el mandatario expresó que la propuesta "no es perfecta, pero cerca de lo que simplemente soñé. Todo es perfectible y vamos a llevar adelante ese proceso después del plebiscito".