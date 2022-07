Boric por su reunión con Bachelet: "Cantamos Pablo Milanés"

El mandatario respondió por las críticas a la campaña del Gobierno. AGENCIA UNO/ARCHIVO

22 de julio 2022

El presidente Gabriel Boric habló durante este viernes sobre la reunión que mantuvo con la ex mandataria y alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quien visitó Chile tras confirmar su respaldo a la opción Apruebo en el plebiscito de salida del 4 de septiembre.

En una actividad en Lo Espejo, el mandatario fue consultado por el reservado encuentro que tuvo con la ex gobernante socialista, señalando que ella “es un ejemplo en muchos sentidos, una pionera en muchos sentidos en Chile, y a mí en las actualidades responsabilidades que tengo me sirve muchísimo escucharla y aprender de ella”.

“Tuvimos una conversación de análisis de la situación política del país, de los desafíos que estamos enfrentando, también conversamos algo del escenario internacional, cantamos Pablo Milanés”, señaló Boric, aludiendo a la canción que citó Bachelet para manifestar su postura a favor del texto de la Convención Constitucional.

El presidente manifestó que “por cierto que el escenario político y del plebiscito fueron parte de los temas de la conversación", aunque evitó entregar detalles del diálogo, ya que ”sería una falta de respeto que yo hablara a su nombre".

Defensa a la campaña informativa

El jefe de Estado también fue consultado por los reclamos de la oposición por la campaña informativa del Gobierno, las que se mezclaron con otras polémicas como la publicación a favor del Apruebo con la imagen de Chayanne y el uso de la camiseta de la selección chilena en el comando de los partidos del oficialismo.

"El deber del Gobierno es informar. Me ha sorprendido en estos días cómo hay sectores que parecieran no querer que se informe y se conozca el texto. Han alegado incluso porque se reparte el proyecto que se va a votar. Eso a mí realmente me parece insólito, que haya quienes prefieran que se vote con la menor información posible", señaló.

Boric dijo que “lo he repetido hasta el cansancio: ambas opciones son legítimas”, agregando que “cada quién es una persona con opinión política y tenemos el derecho de expresar nuestra opinión política, pero jamás ocupar recursos públicos para hacer campaña en un sentido u otro, y eso lo vamos a respetar”.