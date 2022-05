Boric reafirma su respaldo al Apruebo y descarta recurrir al proyecto de Bachelet si gana el Rechazo

El gobernante señaló que el proceso actual es "más legítimo" que el que gestó la Constitución de 1980. AGENCIA UNO

Compartir











Por: Equipo El Dinamo 02 de Mayo 2022 · 12:01 hs

El presidente Gabriel Boric reiteró su respaldo al proceso constituyente, descartando por el momento otras alternativa en caso de un eventual triunfo del Rechazo en el plebiscito de salida del 4 de septiembre.

En una entrevista al noticiero 24 Horas de TVN, el mandatario fue consultado por el complejo momento que vive la Convención Constitucional debido a la ventaja del Rechazo por sobre el Apruebo en diversas encuestas.

“En términos de legitimidad democrática de origen, lo que emane de este proceso es, sin lugar a dudas, más legítimo que lo que sucedió con la constitución del 80 que fue impuesta no solo en un plebiscito fraudulento, sino que a sangre y fuego”, afirmó.

El mandatario señaló además que “yo tengo una opción, me la he jugado por la nueva Constitución, sigo creyendo de que es absolutamente necesario y evidentemente el resultado no me es indiferente, pero el problema es de toda la sociedad chilena, no solamente de mí como presidente”.

Por la postura del Gobierno, y considerando el último pronunciamiento de la Contraloría sobre la prescindencia, el jefe de Estado declaró que el Ejecutivo "tiene que entregar todas las garantías a ambas opciones para que puedan desplegarse en el espacio público y para que lo puedan hacer con seguridad e igualdad de condiciones. Además, el Gobierno no puede utilizar recursos públicos para promover una u otra opción".

Al ser consultado directamente por si votaría Apruebo, Boric manifestó que “claro”.

Posible salida frente al Rechazo

Sobre la salida que podría tener el proceso en caso de un eventual triunfo del Apruebo, el presidente Boric comentó que “si gana una opción que no gana la mía, nosotros tenemos el deber de seguir gobernando el 5 de septiembre. Yo he escuchado un consenso bastante transversal entre los diferentes actores políticos de que la constitución actual, más allá del año que le pongamos o la firma que tenga, hoy no es representativa de la sociedad chilena, y que por lo tanto tiene que ser cambiada estructuralmente”.

“Hay que anticiparse a los escenarios, pero ello no implica hacer público todas las alternativas que tiene un Gobierno respecto a situaciones tan críticas como esta”, complementó.

Consultado sobre la postura de algunas figuras de la centroizquierda, que piden revivir el proyecto de nueva Constitución impulsado por la ex presidenta Michelle Bachelet, el presidente comentó que "lo he conversado con la ex mandataria y uno tiene que hacerse cargo de las situaciones y de la realidad que vive hoy día, y por tanto, tenemos que ir un pasito más adelante".