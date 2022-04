Boric respalda demanda territorial de Argentina en Malvinas: "No tengo duda de qué lado estar"

Boric dijo ante el presidente Fernández que la solución sobre las Malvinas debe ser pacífica. AGENCIA UNO

Por: Hernán Claro 04 de Abril 2022 · 13:06 hs

En el marco de su visita a Argentina, el presidente Gabriel Boric respaldó la demanda territorial de Argentina para recuperar las islas de las Malvinas. Eso sí, tomó distancia del conflicto entre el país trasandino y Chile por la plataforma continental de la antártica.

Durante su conversación con los medios en la Casa Rosada, Boric aseguró que en su gestión “apoyamos la demanda territorial de Argentina” en las islas Malvinas, Georgias del Sur y San Luis del Sur.

El mandatario destacó que así también lo hicieron previamente “los presidentes Aylwin, Frei, Lagos, Bachelet e incluso el presidente Piñera”.

"En esto, yo no tengo duda de qué lado estar. Por cierto, una cosa que me parece importante decir, siempre del lado de la paz y de que estos conflictos se tienen que resolver de manera pacífica (…) si podemos colaborar más lo vamos a conversar en detalle. Tengo toda la disposición a conversarlo", contestó Boric ante las preguntas de la prensa.

Boric toma distancia de conflicto por plataforma continental

Durante la conferencia de prensa, el presidente Gabriel Boric también fue consultado por las discrepancias entre Chile y Argentina respecto a la plataforma continental de la antártica, donde ambos países dicen tener soberanía.

Según indicó el mandatario chileno, los límites geográficos son una “política de Estado”, por lo que, “nosotros podremos acá tener una diferencia, pero no me cabe ninguna duda que esa diferencia en particular respecto a la plataforma continental antártica la vamos a resolver mediante los buenos oficios, mediante la vía diplomática”.

“No va a impedir que paralelamente profundicemos y mejoremos nuestras relaciones en materia cultural, energética, en materia económica y política”, agregó.

En esta línea, Boric destacó que no tiene sentido esconder el problema limítrofe entre Chile y Argentina porque “eso no impide que sigamos trabajando en conjunto respecto de todo lo otro que nos une y que es muchísimo más”.