Boric revive sus días más difíciles, llama a la oposición y afirma que "nos dimos cuenta que otra cosa es con guitarra"

El presidente Gabriel Boric recordó momentos complicados en sus ocho meses de conducción y, además, le hizo un guiño a la oposición para aprobar sus reformas

13 de noviembre 2022

El presidente Gabriel Boric resumió de forma especial sus ocho primeros meses en La Moneda. Confesó que la fallida visita de Izkia Siches a la Región de la Araucanía fue uno de los momentos más complicados en el cargo, así como también el resultado del Plebiscito de Salida que rechazó el primer borrador de una nueva Constitución.

“El cargo ha estado lleno de dificultades cotidianas, pero sin lugar a dudas el resultado del 4 de septiembre fue un momento muy complejo políticamente. Sin lugar a dudas el resultado es multicausal, acá no hay explicación que pueda dar cuenta de un proceso tan complejo, hemos aprendido de la historia de Chile que no podemos guiarnos por estados de ánimo acotados en el tiempo para tratar de dar soluciones permanentes”, dijo el mandatario.

“Yo creo que desde la izquierda y desde los sectores progresistas, cometimos un error al embriagarnos, de alguna manera, con el resultado del Plebiscito de Entrada y el resultado de la elección de convencionales. Esto no fue un problema de la derecha, fue un problema de un sector propio… El momento constituyente sigue plenamente vigente y si no lo resolvemos es una bomba de tiempo”, reconoció el puntarenense en Mesa Central.

En ese mismo contexto de momentos complicados, Boric detalló lo que sintió cuando la ex ministra del Interior, Izkia Siches, no pudo cumplir con sus propósito de diálogo en la Región de la Araucanía al ser rechazada con disparos al aire en la comunidad de Temucuicui.

“Fue un momento difícil porque nos dimos cuenta que acá hay espacio para voluntarismos. Y en esto no estoy responsabilizando, yo tengo la mejor opinión de la ministra Siches y espero a que volvamos a colaborar pronto. Fue una responsabilidad de todo el Gobierno, nos dimos cuenta de que efectivamente otra cosa con guitarra. Es bueno decirlo así y hacerse cargo de esa responsabilidad”, confesó.

Boric pide apoyo a la oposición para las reformas

El presidente también se refirió a las reformas que ha anunciado en sus primeros ochos meses de administración. Agradeció a la oposición y a todo el Congreso del avance en los trámites de la Reforma Tributaria y, además, habló del escenario actual luego de comunicar su Reforma Previsional, la cual no ha quedado fuera de críticas.

“El principal objetivo es las pensiones mejoren, ese es nuestro norte. No es la reforma que me había imaginado en un comienzo, pero tenemos claro que tenemos que pensar en las prioridades de los chilenos. El gerente de una AFP decía el otro día que no es una reforma si no que un cambio de sistema. Y sí es un cambio de sistema… Esto termina con la discriminación contra las mujeres. Como vamos a seguir tracando la pelota entre nosotros. Estamos hablando de cambios sustantivos que mejorar la calidad de vida de las personas. La palabra jubilación viene de jubilo y ahora significa miseria”, expresó Boric respecto a la Reforma Previsional.

“Tenemos la Reforma Tributaria avanzando en la Cámara. Se entiende que es necesario distribuir la riqueza en Chile y para eso necesitamos esta reforma. Desde la derecha me dicen suba las pensiones, pero de dónde saco recursos si se oponen a la Reforma Tributaria. Ayúdenme a aprobarla”, manifestó.