Boric se reunió con el FA en Cerro Castillo y llamó a la unidad en el oficialismo

Los legisladores del bloque conversaron con el mandatario. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Equipo El Dinamo 20 de julio 2022 · 08:53 hs

Los legisladores y dirigentes del Frente Amplio (FA) se reunieron durante la noche del martes con el presidente Gabriel Boric en el palacio de Cerro Castillo, en la región de Valparaíso, en un encuentro en donde se abordó la unidad en el oficialismo y los ejes de las reformas que busca impulsar el Ejecutivo.

El mandatario recibió a los representantes de la coalición -la que fundó y donde milita a través de Convergencia Social (CS)- en un diálogo que se extendió hasta las 02:00 de la madrugada.

El diputado Diego Ibáñez (CS) señaló a La Tercera que en la reunión el jefe de Estado hizo “un llamado a la unidad genérica de toda la coalición que está por las transformaciones”.

Además, el congresista manifestó que “hoy sabemos que no bastamos con solo Apruebo Dignidad, no bastamos con el Socialismo Democrático, necesitamos ir más allá, incluso convocando al Partido de la Gente, a la Democracia Cristiana, como fue también el acuerdo al cual se llegó en la Cámara de Diputados y en eso el presidente (Boric) ha sido explícito en un llamado a la unidad para lograr las transformaciones de fondo que necesita el país”.

Este encuentro se realizó casi una semana después de la reunión que mantuvo Boric con el Partido Socialista (PS), la que también se concretó en Cerro Castillo.

El senador socialista José Miguel Insulza señaló tras este diálogo que el presidente nuevamente expuso sobre la posibilidad de unir las coaliciones Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático, tema que por el momento se vería lejano debido a las diferencias entre ambos sectores.

“Se habló muy francamente de esto: este tema lo habíamos planteado yo mismo y algunos otros al comienzo del Gobierno, pero la verificación es que a estas alturas, la creación (del bloque) no es una cosa voluntaria, no admite voluntarismo. No se puede decir que nos vamos a juntar todos y conformar una coalición; eso hay que construirlo, y lo dijo el presidente”, expresó Insulza a Radio Cooperativa.

En este encuentro también se abordaron algunas diferencias exhibidas entre el Ejecutivo y algunos militantes socialistas, especialmente los senadores.