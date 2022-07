Boric valoró la reforma tributaria: "Estoy optimista respecto a Chile, su futuro y destino"

El mandatario participó en una ceremonia por el Día Internacional de las Cooperativas. AGENCIA UNO

02 de julio 2022

El presidente Gabriel Boric expresó este sábado su optimismo sobre el futuro del país, valorando el rol que cumplirá la reforma tributaria que fue presentada ayer por el Ministerio de Hacienda, la que busca recaudar 4,1% del PIB.

En medio de la ceremonia por el Día Internacional de las Cooperativas, en la comuna de Peumo, el mandatario analizó el complejo momento que vive el país en el marco de una crisis económica impulsada por el aumento del costo de la vida.

“Pareciera que en estos tiempos tan vertiginosos, en donde muchas veces uno prende la tele y ve malas noticias, es difícil estar optimistas. Pero quiero decirles que hoy estoy optimista respecto a Chile, su futuro y su destino. Estoy optimista, porque veo el trabajo de ustedes”, expresó.

Sobre la propuesta de Hacienda, el jefe de Estado aprovechó de "recalcar la importancia de la reforma tributaria que presentamos ayer, que nos va a permitir justamente tener un desarrollo más justo, más equitativo, una sociedad que sea más inclusiva".

Durante este sábado la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, también habló sobre la reforma tributaria, señalando que la idea del Ejecutivo no es ir en contra de las personas con más ingresos, sino que hacer una mejor distribución de los recursos.

“Es importante decir, para no poner esto en blanco y negro, que esto no se trata de ir en contra de los que tienen más, sino que se trata de ir a favor del desarrollo del país”, expresó la ministra en una entrevista a Chilevisión Noticias AM.

La autoridad agregó además que "al final, cuando tenemos más justicia, más dignidad, Chile gana, todos ganamos. Pero efectivamente (la reforma) está concentrada en quienes tienen mayores rentas, que es el 3% de quienes hacen declaraciones de renta, que no es toda la población”.