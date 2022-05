Boric y fallo por Dominga: "Mi posición respecto al proyecto no ha cambiado"

Durante su campaña el presidente manifestó su negativa al proyecto minero. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Sebastían Dote 19 de mayo 2022 · 13:38 hs

El presidente Gabriel Boric dijo este jueves que mantendrá su postura contraria al proyecto minero Dominga, luego que la Corte Suprema rechazara los recursos de casación presentados en contra de la iniciativa, dejando la decisión final en el Comité de Ministros del actual gobierno.

Al ser consultado sobre el tema, el mandatario manifestó que “yo he expresado una posición muy clara respecto a este proyecto”.

“Ahora está en una instancia que le corresponde al Estado, le corresponderá a los ministros pronunciarse, pero ustedes saben cuál fue mi posición, mi posición respecto al proyecto no ha cambiado”, expresó.

Durante su campaña el presidente manifestó su negativa al proyecto que busca instalarse en la comuna de La Higuera, en la Región de Coquimbo, el que había sido rechazado en 2017, durante el segundo gobierno de la ex presidenta Michelle Bachelet, pero que se reactivó luego de una serie de recursos legales favorables para la empresa Andes Iron.

En su primer discurso al llegar al poder, el jefe de Estado dijo que “destruir el mundo es destruirnos a nosotros mismos. No queremos más zonas de sacrificio, no queremos proyectos que destruyan nuestro país, que destruyan a las comunidades y lo ejemplificamos en un caso que ha sido simbólico: No a Dominga”.

La instalación de la minera genera una gran controversia en la zona, ya que afectaría al archipiélago de Humboldt, lugar que acoge al 80% de la población mundial de pingüinos de Humboldt. Varias organizaciones medioambientales han exigido la paralización del proyecto, debido al impacto que provocaría en el ecosistema.

Algunas autoridades locales, en cambio, apuntan a las posibilidades de desarrollo económico y laborales, las que beneficiarían a la comunidad. En marzo pasado se informó de una consulta ciudadana, donde el 96,1% se mostró a favor de la construcción del proyecto minero Dominga.