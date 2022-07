Boric y polémicas con Chayanne y la Selección: "Hagamos la campaña con el máximo respeto"

Y es que el propio Mandatario se vio envuelto en estas situaciones, luego que compartiera en sus redes sociales un meme del diputado CS Diego Ibáñez, donde aparecía Chayanne. AGENCIA UNO

Por: Cristián Meza 22 de julio 2022 · 19:14 hs

El Presidente Gabriel Boric tuvo palabras para las polémicas que involucraron a los partidarios del Apruebo durante la semana; el uso de la imagen de Chayanne y de la camiseta de la Selección Chilena para llamar a votar este 4 de septiembre.

Y es que el propio Mandatario se vio envuelto en estas situaciones, luego que compartiera en sus redes sociales un meme del diputado CS Diego Ibáñez, donde aparecía Chayanne y se entregara una guía para "convencer a tu familia de votar Apruebo”.

Esto generó el enojo del entorno del cantante puertorriqueño, que dio a conocer una declaración pública donde recalca que "pedimos a las personas o entidades que están haciendo uso indebido de su nombre e imagen, que se abstengan de hacerlo, ya que se está incurriendo en una acción que podría traer consecuencias legales".

Por su parte, la ANFP cuestionó el uso de la camiseta de la Roja por parte del comando del Apruebo, indicando que "la camiseta de la Selección representa a todo Chile” y “no pertenece a ningún sector político, ideología, raza, religión y/o pensamiento”.

Frente a estas situación, el Presidente Boric precisó que desde el Ejecutivo "el deber que tenemos que cumplir es de informar. Y a mí me ha sorprendido estos días cómo hay algunos sectores que parecieran no querer que se informe y que se conozca el texto. Han alegado hasta porque se reparte el proyecto de nueva Constitución que se va a votar. Eso a mí realmente me parece insólito, que hay quienes prefieran que se vote con la menor información posible”.

En esta línea, el jefe de Estado recordó que "ambas opciones son legítimas, cada quien somos personas con opinión política y tenemos el derecho de expresarla, pero jamás usar recursos públicos para hacer campaña en un sentido u otro. Y eso lo vamos a respetar, y en eso estamos en total concordancia con Contraloría”.

“Pero se equivocan profundamente quienes creen que mintiendo o desinformando se puede ganar una campaña. En Chile, los conflictos, las diferencias que tenemos, lo solucionamos con más democracia, no con menos. El proceso constituyente es parte de ese aprendizaje. Y por cierto que se tiene que respetar la ley”, argumentó Boric, reiterando el llamado a que "hagamos la campaña con el máximo respeto, en estas cosas siempre hay muchas susceptibilidades y sensibilidades”,