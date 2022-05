Cadem: Apruebo repunta pero el Rechazo sigue arriba en 46%

El Rechazo presentó una baja de dos puntos porcentuales.

Por: Rafael Carneiro 16 de mayo 2022 · 09:48 hs

Una nueva encuesta de Plaza Pública de Cadem, que corresponde a la segunda semana de mayo, divulgada este lunes, muestra un repunte, por primera vez en seis semanas, del Apruebo para el plebiscito de salida. La opción llegó a un 38%. Mientras tanto, el Rechazo presentó una baja de dos puntos porcentuales, alcanzando el 46%.

El sondeo también recogió que la opción Apruebo crece entre los mayores de 55 años (35%), de estratos bajos (39%), y en los habitantes de Santiago (43%). Mientras tanto, el Rechazo sigue predominante entre los mayores de 35 años (52%), la clase media (52%), y regiones (49%).

Otro punto importante señalado por la encuesta es el aumento de la confianza en la Convención Constitucional. Después de cuatro semanas, ella aumentó por primera vez y registró un alza de cinco puntos, llegando a un 45%. La desconfianza descendió de 58% a 54%.

Sobre la participación en el plebiscito de salida, un 85% de las personas encuestadas confirma que irá votar y un 10% está indeciso.

Desaprobación de Gabriel Boric se frena

La encuesta Plaza Pública de Cadem también preguntó a los encuestados sobre el gobierno del presidente Gabriel Boric, si aprueban o desaprueban su gestión. Por la primera vez hubo una disminución entre los que desaprueban el mandatario. En comparación con la última encuesta, la caída fue de 3 puntos porcentuales.

Entre las principales razones para desaprobarlo están la delincuencia y el orden público (29%), la economía y el costo de la vida (21%), y la gestión del gobierno frente al conflicto Mapuche (12%).

Respecto a las principales razones por las cuales aprueban el presidente y su gestión, que presentó un aumento un punto porcentual, llegando a 39%, están que el gobierno representa un cambio (32%), tiene un buen programa de gobierno (24%) y por el llamado a un acuerdo político para enfrentar la delincuencia (17%).

Aún de acuerdo con la encuesta, un 6% no aprueba ni desaprueba y un 5% no sabe o no responde.