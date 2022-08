Cadem: Daniel Jadue, Gonzalo de la Carrera y Guillermo Teillier son las figuras políticas peor evaluadas

El alcalde de Recoleta, el diputado de la bancada republicana y el presidente del PC fueron las figuras peor evaluadas de Cadem. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Sebastían Dote 29 de agosto 2022 · 08:24 hs

Este domingo se entregó una nueva encuesta Cadem, la que analizó la aprobación presidencial, la evaluación de distintos personajes políticos y el impacto de los acontecimientos de la última semana, como la detención del líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul.

Consultados por esto último, 62% de los encuestados señaló conocer o haber oído hablar del vocero de la organización radical. Asimismo, un 79% de los consultados señaló tener una imagen negativa o muy negativa de él, un 12% muy positiva o positiva, un 4% ni positiva ni negativa y un 5% no sabe ni responde.

En cuanto a la aprobación presidencial, un 39% respaldó la gestión del presidente Gabriel Boric, con un alza de dos puntos. En cuanto a la desaprobación, la cifra llegó al 56%, quedando estable en comparación a la semana pasada.

Los mejores y peores evaluados

La encuesta Cadem también se centró en los personajes mejores y peores evaluados de la política chilena, mostrando números transversales entre políticos de todos los sectores.

El mejor evaluado fue el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter (Ind-UDI), quien llegó al 59%. Junto con él apareció su colega de Providencia, Evelyn Matthei (UDI), también con un 59%.

Más atrás están el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego (DC), con un 57%; la ex presidenta Michelle Bachelet (PS) con 50%; el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic (RD) con 48%; la alcaldesa de La Pintana, Claudio Pizarro (DC) con 46%; el diputado Gonzalo Winter (CS) con 45%; la diputada Pamela Jiles (Ind) con 45%; el senador Manuel José Ossandón (RN) con 43%; la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler (PC) con 43%, el ex candidato presidencial José Antonio Kast (REP) con 41%; y el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp (Ind) con 40%.

Bajo el 40% de aprobación se encuentran el ex vicepresidente de la Convención Constitucional, Gaspar Domínguez (Ind) con 38%; el senador Felipe Kast (Evópoli) con 37%; el presidente del Senado, Álvaro Elizalde (PS) con 36%; la senadora Ximena Rincón (DC) con 36%; el ex convencional Fernando Atria (Ind-FA) con 36%; la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, con 35%; el ex presidente Sebastián Piñera (Ind) con 35%; el ex candidato presidencial Franco Parisi (PDG) con 34%; el senador Matías Walker (DC) con 32%; el presidente de RN, Francisco Chahuán, con 32%; el vocero de Amarillos por Chile, Cristián Warnken, con 31%; y el presidente de la UDI, Javier Macaya, con 29%.

En los últimos lugares y como los peores evaluados están el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), con 24%; el diputado Gonzalo de la Carrera (Ind-REP) con 23%; y el presidente del PC, Guillermo Teillier, con 23%.