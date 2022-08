Cadem: Rechazo se consolida con un 46% contra un Apruebo que cae al 37%

De continuar este resultado, 45% aprobaría el nuevo texto y 55% lo rechazaría. El escenario más estrecho sería 48% (Apruebo) versus 52% (Rechazo), considerando los márgenes de error.

Por: Cristián Meza 19 de agosto 2022 · 21:09 hs

Cadem dio a conocer su última medición de cara al plebiscito de salida del 4 de septiembre, señalando que a dos semanas de de la votación, el 37% (-1pto) votaría Apruebo y 46% Rechazo, mientras 17% no sabe, no responde o no vota.

De continuar este resultado, 45% aprobaría el nuevo texto y 55% lo rechazaría. El escenario más estrecho sería 48% (Apruebo) versus 52% (Rechazo), considerando los márgenes de error.

Por su parte, el 88% de los aprobadores están completamente decididos a votar Apruebo, mientras que el 89% de los rechazadores está totalmente decidido a votar Rechazo. El 63% de los indecisos probablemente no van a ir a votar.

En tanto, el 46% (-2pts) cree que ganará el Rechazo el 4 de septiembre versus el 43% que estima que lo hará el Apruebo.

El 88% dice que ha revisado su local de votación y 50% declara que lo cambiaron de local.

Gestión del Gobierno de Gabriel Boric

En la tercera semana de agosto, el 37% aprueba y 56% desaprueba la gestión del Presidente Gabriel Boric, sin cambios con respecto a la semana anterior.

Entre los ministros, el titular del Minvu, Carlos Montes (62%, +7pts) se convierte en el mejor evaluado junto a su par de Hacienda, Mario Marcel (62%, -1pto).

Por contrapartida, los tres peor evaluados son el ministro de Economía, Nicolás Grau (43%, -3pts), su par de Segpres, Giorgio Jackson, que sufre la caída más significativa (40%, -9pts) e Izkia Siches de Interior (38%, +1pto).