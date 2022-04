Cadem: Rechazo sigue al alza y confianza en la Convención llega a su punto más bajo

La última encuesta Cadem reveló que la desconfianza en la Convención llegó a su punto más alto desde junio del 2021. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Equipo El Dinamo 25 de Abril 2022 · 09:31 hs

La última encuesta de Cadem reveló que el 46% de la población votaría Rechazo en plebiscito de salida de la nueva Constitución.

De esta manera, el Rechazo se mantiene por cuarta semana consecutiva por sobre el Apruebo (37%) con un alza sostenida durante el último tiempo.

El 59% de quienes aprobarían el texto constitucional tiene totalmente decidido hacerlo, versus el 73% de los rechazadores que están decididos a votar de esa manera.

Eso sí, según la medición, el 17% de la muestra consultada indicó que aún no sabe por qué opción votará en septiembre próximo.

De los indecisos, 37% no sabe o no responde, 33% no iría a votar, 20% votaría Apruebo y 10% votaría Rechazo.

Entre quienes votarían Apruebo, los más decididos son hombres (63%), los mayores de 55 años (69%), de segmentos altos (62%), de Santiago (64%) y quienes se identifican con la izquierda (66%).

En tanto, entre quienes votarían Rechazo, los más decididos son hombres (75%), los mayores de 55 años (79%), de regiones (75%) y quienes se identifican con la derecha (81%).

Confianza en la Convención llegó a punto más bajo

La confianza en la Convención, en tanto, llegó a su punto más bajo desde que comenzó su trabajo en 2021 con un 41% (-3 puntos), según consignó la última encuesta Plaza Pública de Cadem.

En paralelo, la desconfianza en la Convención Constitucional subió 3 puntos porcentuales a 57%, el punto más alto desde junio de 2021.

La confianza en el organismo encargado de redactar la nueva Carta Magna ha caído 22 puntos porcentuales desde que comenzó su trabajo.

La baja se produce en todos los segmentos medidos, especialmente en las personas entre 35 y 54 años (31%, -26 puntos), en los sectores medios (36%, -30 puntos) y en quienes se identifican con el centro (36%, -33 puntos).

También aumentaron los sentimientos negativos hacia la Convención, como la preocupación o temor que llega a 34% (+6 puntos) y la incertidumbre que alcanza un 30% (+5 puntos).

En tanto, un sentimiento positivo como la esperanza cayó a 28% (-10 puntos) y la alegría se mantiene en 3%.

Por último, sobre los niveles de información sobre la Convención, el 52% aseguró que está bastante informado, 26% algo informado y 22% poco o nada.