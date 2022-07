Cadem: desaprobación a Boric sube al 62% y Rechazo en el plebiscito se impone con un 51%

La aprobación del mandatario llegó al 33%. AGENCIA UNO

Por: Sebastían Dote 04 de julio 2022 · 08:12 hs

Este domingo se entregaron los resultados de una nueva encuesta Cadem, que mostró una nueva alza en la desaprobación del presidente Gabriel Boric, la que se sumó a una nueva semana en la que el Rechazo se impone al Apruebo en el plebiscito de salida.

De acuerdo al estudio, la desaprobación al mandatario subió 15 puntos porcentuales respecto a la medición anterior, posicionándose en un 62%. La aprobación, en tanto, cayó en un 33%.

Tras la cuenta pública del 1 de junio, el presidente había acortado la distancia entre la desaprobación y la aprobación, pero a mediados del mes pasado las cifras retomaron el rumbo negativo para el Ejecutivo.

La aprobación presidencial. CADEM

Rechazo sigue con ventaja

La encuesta Cadem también señaló que el Rechazo a la nueva Constitución se mantiene en 51%, 17pts por sobre el Apruebo (34%). 15% no sabe, no responde o no votaría.

La opción Apruebo continúa siendo más alta entre los jóvenes de 18 a 34 años (43%), entre los que se identifican con la izquierda (73%) y entre los que votaron apruebo en el plebiscito de entrada (58%). En tanto, la opción Rechazo se impone en los demás segmentos, con especial diferencia entre las personas sin posición política (48%) y quienes no votaron en el plebiscito de entrada (53%).

Entre lo que votarían apruebo, un 79% está completamente decidido a votar de esa manera, mientras que entre los que votarían rechazo 82% está totalmente decidido a sufragar así. En el caso de los indecisos, 21% probablemente votaría Apruebo, 16% iría por el Rechazo y 63% lo más seguro es que no va a ir a votar.

En cuanto a las expectativas del resultado, un 50% (3 puntos más) cree que ganará el Rechazo, mientras 43% (1 punto menos) piensa que se impondrá el Apruebo. 7% (2 puntos menos) no sabe o no responde.