Cadem: nombramiento de Bárbara Figueroa tuvo mismo rechazo que el de Pablo Piñera en 2018

El nombramiento de la ex presidenta de la CUT sigue generando cuestionamientos. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Compartir











Por: Cristián Meza 28 de Marzo 2022 · 16:06 hs

Este lunes se conocieron los resultados de una nueva encuesta Cadem, que se sumó a la polémica por la designación de Bárbara Figueroa (PC) como nueva embajadora de Chile en Argentina.

A un 57% le pareció mal el nombramiento de Bárbara Figueroa como embajadora en Argentina, mismo porcentaje que evaluó negativamente el nombramiento de Pablo Piñera en la misma misión el 2018.

Cabe precisar que ante la polémica generada, el entonces Presidente Sebastián Piñera retiró la designación de su hermano en abril de 2018, pero dejó en claro que su familiar “cumple con todos los requisitos legales para ser designado en dicho cargo”, precisando que "aquí no ha existido ningún acto de nepotismo, ni mucho menos descuido del interés público".

Por su parte, Cadem indicó que el 50% de los consultados aprueba la forma como Gabriel Boric está conduciendo su gobierno y 30% la desaprueba, 10 puntos más que la semana anterior. 4% (-2pts) no aprueba ni desaprueba y 16% (-8pts) no sabe o no responde.

Al comparar esta medición con la segunda semana de gobierno de Sebastián Piñera en 2010 (31%, +2pts), de Michelle Bachelet en 2014 (22%, +2pts) y de Piñera en 2018 (19%, -2pts), Boric registra el mayor aumento en desaprobación entre una semana y otra.

La desaprobación aumenta especialmente entre las personas que tienen entre 35 y 54 años (35%, +11pts), del sector socioeconómico bajo (31%, +14pts), de regiones (32%, +11pts) y entre quienes se identifican con la derecha (51%, +10pts).

En tanto, un 81% se enteró de que el gobierno puso suma urgencia al proyecto que permite una amnistía a los presos por delitos ocurridos durante el estallido social en 2019. Un 64% (+2pts) está en desacuerdo con liberarlos, frente a un 30% que sí está de acuerdo, un 3% que no está de acuerdo ni en desacuerdo y otro 3% que no sabe o no responde.