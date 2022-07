Cámara Alta aprueba veto del Ejecutivo a proyecto de resguardo de infraestructura crítica

El PS Alfonso de Urresti aseguró que “este proyecto con la colaboración de todos, ha demostrado que ser una herramienta efectiva". AGENCIA UNO

Compartir











Por: Cristián Meza 19 de julio 2022 · 22:12 hs

El Senado aprobó y despachó a la Cámara de Diputados el veto al proyecto de reforma constitucional que regula estado de alerta para prevenir daños a infraestructura crítica.

La Sala aprobó las modificaciones presentadas por el Ejecutivo por 36 votos a favor, uno en contra (Fabiola Campillai) y tres abstenciones. Cabe consignar que la propuesta fue previamente revisada por los integrantes de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

En concreto, el veto viene a especificar la cadena de mando para materializar un jefe de la defensa nacional, definir atribuciones vía reglamento, agregar la utilización de las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF) y explicitar que la prórroga será cada 60 días y podrán ser sucesivas.

El presidente de la Comisión de Constitución, el senador DC Matías Walker contextualizó la discusión del veto en la citada instancia, tras lo cual se generó un debate entre los congresistas respecto a la tramitación de la moción de autoría de los senadores RN Kenneth Pugh y Carmen Gloria Aravena.

Mientras algunos legisladores acusaron al Gobierno de “estar ausentes de la discusión legislativa, lo que provocó descoordinaciones que ahora deben resolverse a través de un veto”, otros aseguraron que “el Ministerio del Interior escuchó a las Fuerzas Armadas que recomendó ahora, hacer precisiones”.

La senadora UDI Luz Ebensperger, quien se abstuvo, puntualizó que “tengo observaciones de forma y fondo. El presidente de la Comisión de Constitución calificó este veto como sustitutivo y no me parece. Lamento que no se haya dado una discusión adecuada. Esta era una facultad importante que se le daba al Presidente como una herramienta previa al estado de excepción, creo que hay más confusión ahora”.

Por contrapartida, el PS Alfonso de Urresti aseguró que “este proyecto con la colaboración de todos, ha demostrado que ser una herramienta efectiva. La ministra Siches recoge recomendaciones del mando de las Fuerzas Armadas para que la ley sea más efectiva. Lo importante es el objetivo del instrumento que es dar seguridad. La referencia de cargo o mando de la defensa nacional es uno de los aspectos abordados”.