Cambio de Gabinete: salen Siches, Jackson, Yarza, Ríos, Salazar; llegarían Gómez, Nuñez, Marcelo Lagos y Tohá

Carolina Tohá (PPD), José Antonio Gómez (PR), Marco Antonio Nuñez (PPD), Marcelo Lagos (IND), Manuel Monsalve (PS), son algunos de las figuras políticas que arribarían este martes al gabinete del presidente Boric

Compartir











Por: Carlos Saldivia 05 de septiembre 2022 · 23:16 hs

Terminó el misterio. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, confirmó este lunes el primer cambio de gabinete del Gobierno que ya había sido adelantado el domingo por el Mandatario tras la derrota del Apruebo.

El anunció lo hará este martes el Presidente Gabriel Boric alrededor de las 11.30 horas, en el Salón Montt Varas del Palacio de La Moneda. El titular de Hacienda destacó que tras el plebiscito "el trabajo de gobernar y de impulsar reformas no va a ser igual a partir de mañana (martes)".

En completo hermetismo, en las últimas 24 horas un último ordenamiento de alternativas comenzó a realizar el presidente Gabriel Boric, con el objetivo de realizar un cambio de gabinete este martes.

La opción de incorporar a alcaldes, parlamentarios y ex convencionales ha ido declinando, para abrir espacio a figuras partidarias, principalmente del Socialismo Democrático, con “musculatura política” y un empoderamiento de subsecretarios bien evaluados como nuevos jefes de cartera.

Este martes se acaba el misterio a las 11.30 horas

Desde el oficialismo, señalaron a EL DINAMO que entre los ministros que hasta las últimas horas del lunes dejarían su cargo, están los titulares de Segpres, Giorgio Jackson (RD); de Interior, Izkia Siches; de Salud, Begoña Yarza; de Justicia, Marcela Ríos (CS), y de Ciencias, Flavio Salazar (PC).

Estos tres últimos secretarios de Estado, indican desde el Gobierno, no estarían bien evaluados por el Mandatario por un déficit en su gestión y declaraciones que no agradaron al Presidente en temas propios de cada cartera sectorial.

A esos reemplazos se sumaría el del ministro o ministra que tomar el lugar de Jeanette Vega, quien renunció a la cartera de Desarrollo Social hace dos semanas tras la filtración de un contacto con el líder de la CAM Héctor Llaitul, sin la anuencia del Mandatario.

En el Comité Político de este lunes el tema “fue abordado con sutileza” y, comentan en Palacio, que cada partido dijo "que estaba a disposición del Presidente”. Se entendió que el anuncio de Boric había entrado en una cuenta regresiva para un cambio.

En el Socialismo Democrático aumentan los ministros

En los últimos días, Gabriel Boric ha estado abordando el cambio con los presidentes de partido y auscultando figuras principalmente dentro del Socialismo Democrático.

En el oficialismo sostienen que para suceder a Izkia Siches, si bien en algún momento se analizaron como cartas a Carlos Montes (PS), Ana Lya Uriarte (PS) y a Carolina Tohá (PPD) -quien continúa en carrera por su cercanía con Boric- en las últimas horas han cobrado fuerza las figuras de los subsecretarios de la cartera, Miguel Crispi (Desarrollo Regional) y Manuel Monsalve (Interior) para el puesto.

Incluso, en ese marco, el Mandatario habría explorado como opción la llegada de un alcalde con experiencia, como el de Independencia, Gonzalo Durán o su par de Peñalolén, Carolina Leitao (DC).

No obstante, Durán descartó renunciar a su cargo en la alcaldía y afirmó “no tener interés en dejar la Municipalidad”. En el entorno de Leitao, también se desestimó esa opción.

En tanto, Carlos Montes continuará su trabajo en Vivienda y el nombre Ana Lya Uriarte generaba un importante rechazo entre las bancadas del PS en el Congreso.

En el Socialismo Democrático señalan que Carolina Tohá cree que sorteará el juicio de cuentas que mantiene con la Contraloría y que estaría disponible para asumir la cartera de Interior. Ese punto es la principal incógnita en los pasillos de Palacio. “O es ella, o es uno de los subsecretarios”, sostiene un funcionario de Gobierno que conoció parte del proceso de decisiones.

Desde el Congreso, en los comité del Senado del PS y del PPD, confirmaron a Tohá como la alternativa de Boric, junto con Monsalve.

Agregaron desde Valparaíso que una de las principales figuras para suceder a Yarza es el ex presidente de la Cámara de Diputados y vicepresidente del PPD, Marco Antonio Núñez. Precisan que el médico y experto en salud pública de Harvard, es la mejor carta para liderar la reforma en Salud en el Congreso, cuyo proyecto de Ley se anunciará durante septiembre.

Los arribos del experto en terremotos Marcelo Lagos y de un radical histórico

Otra de las figuras de peso que arribaría al Gabinete sería el ex ministro de Justicia de Michelle Bachelet, José Antonio Gómez. El también ex senador y ex líder del PR, volvería a esa misma cartera, para hacer frente con urgencia lo que el Segundo Piso considera una crisis en Gendarmería, que la actual titular de la cartera, Marcela Ríos, no ha podido sortear con éxito.

Según sostienen en el Gobierno, la principal carta para suceder al hombre del PC Flavio Salazar en el Ministerio de Ciencias, es el geógrafo Marcelo Lagos López, quien tuvo un destacado rol en la campaña de segunda vuelta como uno de los encargados del área de Medio Ambiente del comando presidencial.

Marcelo Lagos es geógrafo y académico chileno, se ha enfocado en el trabajo de extensión y difusión de las ciencias geográficas con la finalidad de disminuir el riesgo de desastres. Ha sido reconocido por aparecer en televisión para hablar sobre ciertas materias, como terremotos y fenómenos geográficos.

Así sería el cambio de gabinete

Salen

Izkia Siches (Interior)

Giorgio Jackson (Segpres)

María Begoña Yarza (Salud)

Flavio Salazar (Ciencias)

Marcela Ríos (Justicia)

Entran