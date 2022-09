Cambio de gabinete: así fue la caída de cartas ministeriales, la subida de otras y la confusión en La Moneda

La ministra Ana Lya Uriarte (PS) arribó al Gabinete en el último minuto. En la imagen es saludada por la ministra del Interior, Carolina Tohá, y el presidente Gabriel Boric en el Patio de los Cañones. El cambio estaba previsto para las 12 horas. Y finalmente, se hizo a las 13.30 de la tarde. AGENCIA UNO

Una foto de "A esta hora se improvisa", con una lectura, era un meme que a las 12.15 horas circulaba en un chat de WhatsApp del Ministerio del Interior. Según comentan en el oficialismo, mientras la prensa esperaba el anuncio del cambio de Gabinete en Palacio la irónica imagen aludía a un programa político de Canal 13 de los años 70, y apuntaba a que entre la noche del lunes y el mediodía del martes se había enrolado y después desenrolado a tres equipos ministeriales en cuestión de horas.

Al mediodía, tal era la confusión en Palacio que algunos encargados de prensa del Gobierno preguntaban si su respectivo ministro había sido cambiado o si se mantendría en su puesto.

El cambio original, hasta la noche del lunes, contemplaba la salida de seis ministros en ejercicio, más la sucesión de la renunciada ministra de Desarrollo Social, Jeannette Vega.



A las salidas de Izkia Siches de Interior, se sumaban las de Giorgio Jackson (RD), en Segpres; Begoña Yarza en Salud; Claudio Huepe, de Energía; Flavio Salazar (PC) en Ciencias; más la ministra de Justicia, Marcela Ríos, y la de Minería, Marcela Hernando (PR). Entre los reemplazantes figuraban Manuel Monsalve (PS) o Carolina Tohá (PPD) en Interior; Marco Núñez (PPD) en Salud y Marcelo Lagos (IND-PC) en Ciencias.

Además, afirman en el Socialismo Democrático, se daba por seguro que la salida de Hernando sería compensada con el arribo de José Antonio Gómez (PR) y era un enigma quien llegaría a Segpres. Algunos funcionarios de Palacio señalaban que podría ser la misma Tohá, porque Monsalve quedaba en Interior. Otros afirman que era el subsecretario de Desarrollo, Regional Miguel Crispi.

La única certeza que manejaban era que no sería Ana Lya Uriarte (PS) porque tenía una fuerte reticencia en la bancada de diputados del socialismo. Y también estaba la convicción de que no seguía Jackson, que se había despedido de su equipo el viernes. De hecho, el presidente del Senado, Álvaro Elizalde (PS) entendía que no era una figura socialista.

A las 7 horas, Manuel Monsalve era nombrado en Segpres

Casi a la medianoche, el nombre que empezó a sonar para el puesto era Manuel Monsalve. No obstante, solo este martes a las 7 de la mañana, su equipo fue informado de que su jefe había renunciado a la Subsecretaría de Interior para asumir como jefe de la Segpres.

Poco después de esa hora, el PPD recibió un balde de agua fría. Su mejor carta para Salud no llegaría como ministro. Según sostienen en Palacio, la cuota de género obligó a retener la salida de la ministra de Justicia y la de su par de Minería. Incluso, en el PR, se pensó que podrían quedar con dos ministros sectoriales con la supuesta llegada de Gómez.

Ya a las 8 horas, en el PPD había molestia. “Todo pendía de un hilo”, aseguraba un líder de esa tienda a EL DINAMO. Desde la colectividad se había conversado con Presidencia la incorporación de Tohá, que sería por definición extra partidaria del presidente Boric, más la llegada de un segundo secretario de Estado, cercano a la mesa del partido, y la de un subsecretario. Al conocer el primer cambio de alternativas desde el PPD expresó que había habido descortesía y maltrato con el partido.

En el Ejecutivo, explican que el PC habría vetado la llegada de Núñez, un médico del PPD con el que el PC había tenido diferencias en el pasado para configurar pactos electorales. Además, desde la colectividad de la hoz y el martillo, afirman, se exigió la llegada de un subsecretario de sus filas a uno de los ministerios del Comité Político o al denominado “primer anillo de poder”. Por ello, indican que el presidente se abrió a colocar a Alejandro Urquízar en la subsecretaría del Interior.

La sorpresa de la ex ministra Izkia Siches por destino de Jackson

Solo cerca de las 8 de la mañana el equipo de la ministra Siches supo que ella “se iba para la casa” y que Giorgio Jackson, el amigo del presidente, seguiría en La Moneda, en el antiguo cargo de la doctora Jeanette Vega. “La sorpresa no le cayó bien a Izkia”, comenta un asesor de La Moneda. Otros sostienen que la decisión se veía como un castigo de género a quien hizo subir en las encuesta de segunda vuelta a Boric y que sería mal vista en las colectividades oficialistas.

Paralelamente, a las 8 de la mañana en el PS se reunió la mesa directiva, que preside Paulina Vodanovic, con los ministros y subsecretarios del partido para analizar el cambio y los resultados del plebiscito. En la cita, que fue definida como una reunión de análisis político, estuvieron presentes los titulares de Defensa, Maya Fernández; de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes; y de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, y el jefe de Hacienda, Mario Marcel, por vía telemática. Además de la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, y los vicepresidentes Arturo Barrios y Alfonso de Urresti.

Arribo de Ana Lya Uriarte sorprendió a los parlamentarios del PS

En el segundo piso de calle París 873 todos saludaron a Monsalve y entendieron que “fue subido a ministro”, indicaron a esa hora a EL DÍNAMO.

Finalmente a las 12, poco después de un comunicado que aseguraba la renuncia de Monsalve a la Subsecretaría de Interior (para asumir en Segpres), y que sería reemplazado por Nicolás Cataldo, la decisión fue revertida.

Nicolás Cataldo fue uno de los primeros en llegar a La Moneda, ya que como nuevo subsecretario del Interior debía ser el maestro de ceremonia del cambio de gabinete. Pero sus tuits contra Carabineros, que borró después de ser anunciado su nombre, marcaron su destino y detonaron cierta molestia del Mandatario con el PC. Al conocerse su nombre, al interior de la Dirección de Inteligencia Policial de Carabineros “no lo podían creer”. Minutos más tarde, desde Chile Vamos informaron a La Moneda que no asistirían a la reunión con el presidente prevista para la tarde del martes si no se rectificaba el nombramiento.

Y 40 minutos después se invistió a Ana Lya Uriarte para el cargo que dejaba Jackson. Asimismo, se definió incluir a la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, en el comité político.

La abogada Ana Lya Uriarte, ex mano derecha de Bachelet, había llegado a La Moneda a desempeñar el rol de jefa de gabinete de Izkia Siches en medio de sus severos problemas de gestión en Interior y el equipo que lideraba ha estado sujeto de cuestionamientos desde el socialismo, donde su llegada no se recibió con festejos en el Congreso.