Camila Vallejo defendió a director de Metro que celebró la evasión masiva en un antiguo tuit

“Evadir, no pagar, otra forma de luchar” fue una de las consignas que se crearon en el marco del estallido social de 2019 y que replicó el ahora director de Metro, Nicolás Valenzuela Levi AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Luis Rivera 12 de octubre 2022 · 12:01 hs

“Estoy honrado de ser uno de los siete miembros del directorio de una de las empresas públicas que más aporta a la equidad social, derecho a la ciudad y movilidad sustentable. Por esa razón, me parece que descontextualizar y sobredimensionar un tuit publicado en un momento complejo para Chile, no corresponde… Soy parte de quienes nos sentimos identificados con las formas de protesta no violenta. Jamás he celebrado ni alentado ningún tipo de daño ni a las personas ni a nuestra infraestructura pública. En ningún caso había literalidad al repetir una frase de la protesta”.

Esas palabras fueron parte de los descargos que realizó en Twitter el director de Metro de Santiago, Nicolás Valenzuela Levi. En el contexto del estallido social de 2019, el integrante de la mesa directiva de esta empresa celebró en redes sociales la actuación de algunas personas que no pagaron su boleto en señal de protesta. “Evadir, no pagar, otra forma de luchar” era la consigna de estos manifestantes que el ahora cuestionado funcionario replicó en un tuit hace prácticamente tres años.

Esta hallazgo de su publicación generó diversas reacciones en el mundo político y, de hecho, los diputados de la UDI Juan Antonio Coloma, Henry Leal y Cristián Moreira emplazaron al mandatario Gabriel Boric y el ministro de Transportes y Telecomunicaciones Juan Carlos Muñoz para exigirle la renuncia al cargo que desempeña en Metro.

Cristián Labbé, además, aseguró que "es lamentable que nuevamente el presidente ponga al gato en la carnicería".

La defensa del Gobierno y Camila Vallejo

En este escenario de críticas y de "rescate" de un antiguo tuit como ocurrió con Nicolás Cataldo al ser nombrado como subsecretario del Interior por algunos minutos, Camila Vallejo Dowling negó un retroceso en su nombramiento y defendió a Valenzuela.

“El miembro del directorio de Metro es una persona con una trayectoria destacada, con un profesionalismo tremendamente relevante en materia de transporte sustentable, pensando en las ciudades. Va a ser un tremendo aporte en el Metro por su trayectoria y experiencia y sus principales preocupaciones. En eso el Gobierno no va a retroceder”, dijo la vocera de Gobierno.

“No vamos a condenar en ningún caso la posibilidad de que organismos del Estado o del mismo Gobierno cuenten con profesionales con importante trayectoria, por haber apoyado en un contexto específico la manifestación social”, agregó la secretaria de Estado.