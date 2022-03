Camila Vallejo descarta llegada de Felipe Berríos al gobierno: "No tiene ningún cargo"

Además de Vallejo, Gabriel Boric y Carlos Montes descartaron la llegada de Felipe Berríos al gobierno. AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Por: Rodrigo León 14 de Marzo 2022 · 08:46 hs

Durante una entrevista en el programa Estado Nacional, la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, descartó que el sacerdote Felipe Berríos asuma el cargo de coordinador de campamentos en el Ministerio de Vivienda, como se informó el fin de semana.

Fue el sábado cuando, a través de un comunicado, la Compañía de Jesús en Chile (Jesuitas Chile) aseguró que Berríos “encabezará un nuevo programa nacional de trabajo en los campamentos de Chile”.

En el documento precisaron que el sacerdote coordinará esto desde su hogar en La Chimba, Antofagasta, y que viajaría a Santiago y otras ciudades “cuando sea necesario”.

Pero la llegada de Felipe Berrios al gobierno fue completamente descartado por la ministra Camila Vallejo, quien en el espacio de TVN dejó en claro que “no tiene ningún cargo y no lo va a tener”.

“El Presidente es el que hace esas nominaciones, no los Jesuitas. Con todo el respeto que me merecen, no es una nominación que corresponda a ellos hacer”, indicó.

Las declaraciones de la vocera se condicen con lo declarado horas antes tanto por el Presidente Gabriel Boric como por el ministro de Vivienda, Carlos Montes.

El mandatario declaró en CNN Chile que “Felipe Berríos no es parte del Gobierno y lo que señaló el ministro Montes es que él lo había convocado para un consejo asesor en materia de campamentos”.

“Todo el Gobierno está armando equipos y esto es algo que no anunció el Gobierno, por lo tanto, no había una decisión tomada al respecto”, agregó.

En tanto, Montes explicó que Felipe Berríos “no ha tenido nunca cargo, él está convocado a trabajar en un equipo al respecto”, y agregó que “considerábamos que el tema campamento es fundamental para el país y, por lo tanto, tenemos que sumar ampliamente a distintos sectores a trabajar. Dentro de esto, se convocó a Felipe para una instancia para discutir y ver distintas alternativas”.