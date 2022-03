Camila Vallejo por quinto retiro: "Una cosa es acudir a una medida desesperante, y otra es hacerla política pública"

La vocera también comentó las críticas de Daniel Jadue contra Mario Marcel. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Equipo El Dinamo 28 de Marzo 2022 · 09:39 hs

La vocera de Gobierno, Camila Vallejo, reiteró el rechazo del Ejecutivo al proyecto de quinto retiro de fondos previsionales, el que se tramitará en el Congreso Nacional durante las próximas semanas.

Durante una entrevista al programa Pauta Libre de La Red, la ministra Secretaria General de Gobierno afirmó que “una cosa es acudir a una medida desesperante en un gobierno que no daba muchas alternativas, no tenía agenda y no quería terminar con las AFP. Pero otra es hacerla una política pública y de carácter permanente”.

Vallejo también profundizó en la situación inflacionaria, una de las mayores advertencias del mundo económico ante los giros previsionales y una de las “predicciones” cumplidas por el ministro de Hacienda, Mario Marcel.

“Llegamos a un nivel que es muy delicado sostener esta situación con mayor inyección en el poder de consumo de la gente. Para algunos tiene un impacto positivo. Colectivamente, para otros, es subir el precio del consumo”, agregó.

Críticas de Jadue y nombramiento de Bárbara Figueroa

La ministra del Partido Comunista (PC) abordó además las críticas del alcalde de Recoleta y ex candidato presidencial de su colectividad, Daniel Jadue, en contra de Marcel por oponerse al proyecto de quinto retiro.

“Él (Marcel) no fue designado por Piñera, está asumiendo un compromiso que no es fácil, que es generar las condiciones económicas para implementar un plan que es ambicioso”, señaló la vocera.

Por la postura de su partido frente al Gobierno, la titular de la Segegob manifestó que “el PC ha participado en la construcción de este programa. Todo lo que nosotros planteamos en el programa son cosas posibles de hacer, pero la viabilidad depende de la capacidad de trabajar en equipo y sumar voluntades”.

La ex diputada también defendió la polémica por la designación de la ex presidenta de la CUT y militante PC, Bárbara Figueroa, como embajadora en Argentina.

“Nosotros estamos cumpliendo con el compromiso que hicimos abiertamente, de manera transparente, de mantener el 80% de nominaciones según carrera diplomática y un 20% políticas, pero además con ciertos objetivos políticos”, precisó.