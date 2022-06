Camila Vallejo refuerza que no habrá impunidad en caso de carabinero asesinado

Camila Vallejo aseguró que comprende perfectamente la decisión de Michelle Bachelet de volver a Chile.

Por: Rafael Carneiro 13 de junio 2022 · 17:47 hs

Camila Vallejo aseguró que no existirá impunidad en el caso del asesinato del cabo segundo de Carabineros David Florido Cisterna, y afirmó que este martes darán a conocer anuncios en materia de seguridad.

“Como Gobierno no solamente nos hemos querellado, sino que también queremos reafirmar públicamente nuestra convicción y compromiso en llegar hasta las últimas consecuencias respecto de garantizar a la familia que no va a haber impunidad, que no solamente se va a detener a los responsables, sino que también va a haber juicio y garantía de que va a haber cumplimento de penas”, señaló la ministra.

Anuncios en seguridad

Vallejo informó que esta semana será anunciada una agenda importante en materia de seguridad. “De hecho, mañana (martes) el Ministerio del Interior durante la mañana va a estar haciendo anuncios, para potenciar el trabajo que hemos desplegado en materia de seguridad ciudadana y la articulación con las policías en esta materia”.

La ministra aprovechó y se refirió a los dichos del ex presidente Sebastián Piñera, quien solicitó la aprobación del Estatuto de Protección de Policías. “Muy bien sabe el ex presidente de anuncios o frases grandilocuentes o publicitarias. Todos queremos que a los delincuentes se les acabe la fiesta, pero no basta con decirlo”, sostuvo.

A raíz de las declaraciones de Piñera, la ministra destacó que “no solamente respaldamos a las policías en el uso de la fuerza legítima para detener a los delincuentes y poder cumplir con la ley y su mandato, sino que estamos trabajando en coordinación de nuestras instituciones policiales para la persecución del delito. Tenemos una mirada integral y de coordinación para poder avanzar en una agenda de seguridad mucho más eficaz”, afirmó.

Según la vocera, el gobierno quiere evitar todo tipo de aprovechamiento político sobre el dolor de las personas, porque la agenda es bastante clara en cuanto a la seguridad ciudadana y también el respaldo de las policías.

Regreso de Michelle Bachelet

La ex presidenta Michelle Bachelet informó que en septiembre deberá abandonar el cargo que hace cuatro años ostenta en la ONU y regresar a Chile. Bachelet hizo el anuncio durante un discurso ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, donde aseguró que era “la última” sesión.

Sobre la decisión de la ex mandataria, Camila Vallejo elogió a Bachelet. “Valoramos el trabajo que desempeñó la presidenta Michelle Bachelet en un cargo tan importante a nivel internacional, representando no solamente a las mujeres, sino con una fuerte agenda en materia de Derechos Humanos”.

Consultada si la ex presidenta tendrá algún rol en el plebiscito de salida que se realizará el 4 de septiembre, la ministra dijo que cree que cualquier ex mandatario tiene interés en participar dada la importancia histórica del momento. “Comprendemos absolutamente la intención de ser parte de este momento histórico y poder vivirlo en cercanía de sus cercanos”, dijo.