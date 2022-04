Camila Vallejo responde a dichos de Daniel Jadue y lo invita a "no restarse y no tomar palco"

La ex diputada PC analizó los dichos del ex presidenciable de su partido. AGENCIA UNO/ARCHIVO

19 de Abril 2022

La vocera de Gobierno, Camila Vallejo, salió al paso de las declaraciones del alcalde de Recoleta y candidato presidencial del Partido Comunista (PC), Daniel Jadue, quien afirmó que el programa del presidente Gabriel Boric “no tiene viabilidad política” y “no se ha planteado jamás la superación del capitalismo”.

Durante su viaje a Venezuela, el jefe comunal manifestó que el mandatario “tiene un proyecto completamente distinto, no se ha planteado jamás la superación del capitalismo y del neoliberalismo. Por lo tanto, es muy consistente que quiera diferenciarse de países que sí creen que hay alternativas al neoliberalismo y al capitalismo”.

Jadue añadió que “el programa hoy día no tiene viabilidad política, sin embargo, hay que esperar la Constitución, porque es probable que el resultado del proceso constituyente obligue a actualizar algunas leyes, que van a ser mucho más democráticas y profundamente centradas en los derechos de las personas”.

Desde la Región de Los Ríos, donde realizó una serie de actividades, la secretaria de Estado y ex diputada PC abordó los dichos del ex presidenciable de su colectividad, afirmando que “la viabilidad del programa de cambios que hemos ofrecido al país depende principalmente del trabajo colectivo y colaborativo de todos, no solamente de nuestro equipo, sino que también de los parlamentarios, de la ciudadanía y por cierto también de los alcaldes”.

“Bienvenidos y bienvenidas los alcaldes que quieran colaborar para justamente hacer viable este programa de cambios, los necesitamos a todos y todas”, añadió.

Al ser consultada directamente por las palabras de Daniel Jadue, Camila Vallejo manifestó que “mi respuesta es sumamente clara ante los dichos del alcalde, para hacer viable el programa los necesitamos a todos y todas, no depende exclusivamente del gobierno y en eso los alcaldes pueden jugar un rol importantísimo. No restarse y no tomar palco”.

El presidente Boric también fue consultado por las declaraciones de Jadue, pero solo se limitó a señalar que el Gobierno mantiene una “excelente relación” con el PC.