Camilo Escalona aseguró que la victoria del Rechazo sería "el triunfo de la ultraderecha"

El dirigente PS señaló que los episodios polémicos de la Convención impactaron al proceso. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Equipo El Dinamo 18 de julio 2022 · 09:42 hs

El secretario general del Partido Socialista (PS), Camilo Escalona, reafirmó su respaldo a la opción Apruebo en el plebiscito de salida, advirtiendo que una eventual victoria del Rechazo implicaría "el triunfo de la ultraderecha".

En su participación en el programa Tolerancia Cero de CNN Chile, el ex senador y ex presidente de la colectividad reflexionó sobre el proceso constituyente, afirmando que “Chile cambió, ya no es el de los años 90, ni el de la primera década de este siglo. Es una sociedad más avanzada que plantea otro tipo de relaciones sociales y humanas, diferente a las que hubo hasta el año 2015 o 2016”.

Por la postura del PS en el plebiscito, el dirigente planteó que “somos un partido que está metido a fondo en el apruebo. Puedo citar 30 capitales de regiones o provincias donde hubo un militante socialista haciendo campaña hoy en día, desde Arica hasta Puntas Arenas (…) nosotros somos una organización que afortunadamente todavía existe, tal vez no con la fuerza que tuvimos en los 90, pero somos un partido que mantiene su organización territorial, estamos en todo Chile”.

Escalona también tuvo palabras para las declaraciones del presidente Gabriel Boric, quien dijo que de ganar la opción Rechazo se debería avanzar en un nuevo proceso, que incluiría la elección de una nueva Convención Constitucional.

“El presidente no está haciendo ninguna especulación. No es un cálculo electoral, él está asumiendo lo que le corresponde (…) La responsabilidad del presidente es ponerse en los dos casos”, manifestó.

Por el aumento del Rechazo en las encuestas, el ex legislador afirmó que muchas personas aún no han leído la propuesta, pero también mencionó los episodios polémicos que opacaron a la Convención. “(A la gente) no le gusta que un convencional vote en la ducha, por ejemplo (…) Son un conjunto de manifestaciones que alejaron una parte de la ciudadanía de la Convención. Las imágenes fueron muy fuertes”, precisó.

Además, el socialista se manifestó abierto a analizar las normas de la propuesta constitucional, pero fue enfático en señalar que “yo estoy abierto a cualquier cambio, pero aprobemos primero”.

Escalona también declaró que “si gana el Rechazo es el triunfo de la ultraderecha y yo creo que hay muchas personas que no han meditado profundamente esa realidad política. El Rechazo es un retraso porque volvemos atrás”.