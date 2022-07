Camilo Escalona por carta de Ricardo Lagos: "Sus palabras causan un daño al Apruebo"

El ex presidente del PS analizó la carta del ex mandatario. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Equipo El Dinamo 06 de julio 2022 · 12:18 hs

El secretario general del Partido Socialista (PS), Camilo Escalona, analizó la carta entregada por el ex presidente Ricardo Lagos, en donde planteó que tanto la Constitución actual como la propuesta por la Convención Constitucional no tienen consenso, por lo que requerirán de reformas independiente del resultado del plebiscito de salida.

En una entrevista a Radio ADN, el ex senador y ex presidente del socialismo reconoció que los dichos del ex mandatario perjudican a la opción Apruebo, considerando que se trata de una figura importante de la centroizquierda que no tomó partido de forma inmediata por el nuevo texto.

"Las palabras de Lagos causan un daño al Apruebo, no lo desconozco, pero también creo que se equivocó. Porque no queda ninguna base sobre la cual el país pueda llevar adelante en el futuro las reformas que son indispensables de realizar en Chile", señaló.

El dirigente recalcó además que su partido “decidió unánimemente mantener la orientación de participar en la campaña por el Apruebo”.

Además, Escalona habló sobre las posibilidades de una “tercera vía” en el caso de que el Rechazo triunfe en el plebiscito de salida, asegurando que esta última opción “conduce a la afirmación de la hegemonía de la ultraderecha en la oposición, y ellos no permitirán ninguna reforma”.

“Si no tenemos una nueva Constitución que sea capaz de establecer un piso institucional para llevar adelante las tareas sociales que Chile necesita, la derecha no va a cambiar nada que sea significativo”, manifestó.

En ese sentido, Camilo Escalona planteó que “si gana el Rechazo significa que la derecha tendrá un triunfo político importante, por eso consideramos importante que en vez de sumarse al rechazo, hay que trabajar por el Apruebo y generar una mayoría democrática para que gane el Apruebo y no rendirse a la derecha”.