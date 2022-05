Canciller Urrejola asegura que consulta por comercio exterior será "acotada" y no vinculante

La secretaria de Estado afirmó que la consulta toma experiencia de buenas prácticas de países como Nueva Zelandia y Australia. AGENCIA UNO

Por: Sebastían Dote 11 de mayo 2022 · 17:17 hs

La ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, detalló durante este jueves los alcances de la consulta ciudadana anunciada por el subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei), José Miguel Ahumada, que buscaría legitimar la nueva política económica y entregar certeza a todos los actores del comercio exterior.

La medida fue cuestionada por los senadores de la DC Matías Walker y Ximena Rincón, que acusaron al Gobierno de no hacerse cargo de las decisiones en materia de relaciones exteriores comerciales.

La canciller habló sobre el tema y precisó que “ha habido confusión con respecto a lo que está haciendo el subsecretario de Relaciones Económicas, y creo que es importante aclararlo”.

“Lo que él ha anunciado es una consulta, una participación ciudadana acotada, durante tres meses a través de la web, dirigida a los distintos actores y actoras de la política comercial como los grandes empresarios, las pymes y la sociedad civil organizada. Es simplemente escucharlos, y me parece que uno siempre tiene que escuchar a la gente, también en materia de política exterior”, afirmó.

Urrejola añadió que el proceso “está basado en las buenas prácticas de países como Nueva Zelanda y Australia, de acuerdo a directrices de la OECD, de la Unión Europea”, enfatizando que “no es un afán caprichoso, es simplemente escuchar a los stakeholders".

La canciller afirmó que el proceso de consulta se va a sistematizar y “va a ser un insumo muy importante” para establecer la política exterior comercial, insistiendo con que “se trata de un insumo, no es vinculante”.

“Finalmente es el presidente de la República el que determinará la política comercial en materia exterior”, manifestó.

Al ser consultada por el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TPP-11), pacto que nuestro país no ha ratificado a falta de la revisión por parte del Congreso Nacional, y que genera diferencias al interior del oficialismo, Urrejola dijo que la consulta no está vinculada a este tratado en particular.

“Es simplemente establecer los grandes lineamientos y las estrategias para hacer una propuesta, dentro de muchas otras que tendrá el presidente, para fijar cuál va a ser la política exterior en el futuro”, complementó.

Sobre la legitimidad de los Tratados de Libre Comercio (TLC), la ministra puntualizó que “como todos los tratados, se legitiman a través de la discusión parlamentaria, como ha sido siempre, y creo que pasa eso tenemos un Congreso”.