Cantando el himno nacional: los comandos del Rechazo celebran resultado del plebiscito de salida

En las calles de comunas como Providencia y Las Condes, la gente salió a las calles a celebrar con banderas y bocinazos. AGENCIA UNO

Compartir











Por: Cristián Meza 04 de septiembre 2022 · 20:06 hs

En los comandos de la Casa Ciudadana por el Rechazo, Amarillos por Chile y de la Centro Izquierda por el Rechazo se celebraron los resultados del plebiscito de salida, donde el Rechazo superó ampliamente al Apruebo, cantando el himno nacional.

En el comando de Centro Izquierda por el Rechazo, donde estaban reunidas figuras como los senadores Ximena Rincón (DC) y Matías Walker, además de Carlos Maldonado (PR), Jorge Tarud y el humorista Andrés Ruiz-Tagle, entre otros, el himno se tomó la celebración.

Al respecto, la senadora Ximena Rincón expresó que “el Rechazo ha ganado, se ha imputado de manera clara y rotunda en este país. Porque los chilenos quieren una Constitución que nos convoque a todos (…) Esta noche queremos llamar a la elección de una nueva Convención”.

Sus dichos fueron compartidos por Carlos Maldonado, quien agregó que “Chile quiere una nueva Constitución, pero no quiere esta que lamentablemente tenía graves defectos”.

Por su parte, en la Casa Ciudadana por el Rechazo, su vocero Claudio Salinas declaró que "estamos muy, pero muy emocionados. Se está consolidando en este momento una gran mayoría de chilenos y chilenas que rechazaron el odio, que rechazaron la violencia y que hoy se están uniendo acá, en su Himno y la bandera".

Para el representante de Amarillos por Chile, Cristián Warnken, "este triunfo del Rechazo, no es un triunfo de un partido político, no es un triunfo de una tendencia política, de la izquierda o de la derecha. Es el triunfo del Chile profundo, que le ha dicho un no categórico a la intolerancia, a la intolerancia y cancelación que nosotros sufrimos por manifestar una opinión disidente en nuestro sector. Hoy la centroizquierda democrática, que no abdica de sus convicciones, se levanta y se pone de pie al servicio del pueblo de Chile".

En las calles de comunas como Providencia y Las Condes, la gente salió a las calles a celebrar con banderas y bocinazos.