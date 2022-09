Carlos Maldonado renunció al Partido Radical tras suspensión de militancia por promover el Rechazo

Carlos Maldonado cuestionó a la actual institucionalidad del Partido Radical. AGENCIA UNO/ARCHIVO

12 de septiembre 2022

El ex ministro de Justicia, Carlos Maldonado, anunció su renuncia al Partido Radical (PR), colectividad que presidió hasta 2021 y que había suspendido su militancia por haber promovido la opción Rechazo en el plebiscito de salida.

El ex precandidato presidencial informó que llegó hasta el Servicio Electoral (Servel) para desvincularse de la colectividad, que había tomado la decisión institucional de inclinarse con el Apruebo, al igual que todas las fuerzas que conforman el oficialismo.

"Hoy he hecho efectiva, en el Servicio Electoral, mi renuncia al Partido Radical de Chile. No ha sido fácil dar este paso, pero lo he meditado detenidamente y he llegado a la conclusión de su necesidad, para seguir siendo consecuente con los principios que animan mi acción política”, expresó Maldonado en una carta.

El ex secretario de Justicia del primer gobierno de Michelle Bachelet añadió además que "efectivamente, entre otras consideraciones, no soy partidario de esta permanencia acrítica, y sin incidencia real del partido, en un Gobierno que, hasta ahora, ha mostrado una gestión deficiente, sin avances reales en el cumplimiento de su programa, y aún más lejos de responder a los principales y urgentes problemas que aquejan a la ciudadanía, en seguridad, economía, orden público, pensiones, salud, y educación, entre otros".

Por la postura del PR frente al plebiscito, el dirigente planteó que “no me interpretó en absoluto, muy por el contrario ,me violentó, el apoyo, insuficientemente debatido, y sin dejar espacio a la libertad de conciencia de los militantes que teníamos una convicción distinta, a un texto constitucional que afectaba principios que el radicalismo ha defendido durante toda su existencia”.

"Destacados representantes del partido advirtieron clara y públicamente las graves falencias del texto, recibiendo desde la institucionalidad partidaria, en lugar de una serena reflexión, llamados al silencio, y la amenaza, pronto llevada a cabo, de abrir en su contra procedimientos disciplinarios, en el marco de los cuales se llegaron a adoptar medidas sancionatorias, anticipatorias de juicio, como fue de público conocimiento en mi caso", precisó.

Maldonado precisó que "ese texto constitucional, oficialmente apoyado por la institucionalidad partidaria, mereció un abrumador rechazo de la ciudadanía, sin que se haya escuchado, hasta ahora, una seria autocrítica al respecto".

"He sido radical toda mi vida. Admiro el legado de grandes figuras de nuestra historia, que tanto aportaron a Chile, y seguiré sirviendo a los principios del radicalismo. La libertad, la igualdad y la fraternidad han sido y serán mi norte. Y la profundización de la democracia, la expansión de las libertades, la justicia social, el progreso, como base material imprescindible para llevar bienestar a las grandes mayorías, así como la integridad y la unidad "nacional, seguirán siendo los objetivos permanentes de mi acción política", manifestó.

Durante la campaña electoral, Carlos Maldonado fue parte del grupo Centroizquierda por el Rechazo, conformado por otras figuras de la ex Concertación como los militantes DC Matías Walker, Ximena Rincón y Fuad Chahín, quienes también enfrentan denuncias en los tribunales de su colectividad.