Carolina Tohá: Gobierno se querellará por amenazas contra parlamentarios para evitar proceso constituyente

12 de septiembre 2022 · 21:02 hs

Carolina Tohá, ministra del Interior, confirmó que La Moneda se querellará por las amenazas recibidas por parlamentarios, quienes han sido amedrentados para no continuar con un nuevo proceso constituyente.

Esto, luego que Raúl Soto (PPD), presidente de la Cámara de Diputados, presentara una denuncia por amenazas ante la PDI.

Al respecto, Tohá expresó a la prensa que “queremos plantear que como Gobierno hemos estado muy preocupados por la situación que vivieron las diputadas y diputados hace días atrás, producto de que recibieron amenazas”.

"También en el Parlamento se percibe esta tendencia que estamos viendo en el país de personas que ocupan la amenaza o la violencia", puntualizó la secretaria de Estado.

Ante este escenario, Carolina Tohá recalcó que "anunciamos que como Ministerio del Interior, nosotros actuamos en representación del Gobierno, vamos a presentar una querella para que se investigue y se aclaren estas amenazas".

Esto, luego que gran parte de los integrantes de la Cámara de Diputados recibieron un mensaje en sus correos institucionales, donde se les amenaza e insta a no “imponer” un nuevo proceso constituyente.

"Nosotros hemos rechazado y no estamos dispuestos a que gente como ustedes nos imponga un nuevo proceso constituyente, y mucho menos que metan sus sucias manos, introduciendo reformas en nuestra actual Constitución. Han demostrado ser traidores e incompetentes, no han sido capaces de legislar para el pueblo e intentan justificar su inoperancia mediante procesos constituyentes", señala la misiva a los legisladores.

El mensaje, donde además aparecen los domicilios de los interpelados, deja en claro que "si debemos visitarlos en sus casas para explicarles esto y ver si lo entienden, también tenemos derecho de hacerlo".

Por su parte, Alvaro Elizalde (PS), advirtió que este tipo de mensajes también fueron enviados a miembros de la Cámara Alta, apuntando que se pudo acceder a los domicilios particulares de los senadores, información que se debió obtener a través de formas irregulares.