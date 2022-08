Carolina Tohá afirma que no se ve encabezando el Ministerio del Interior

Carolina Tohá y Evelyn Matthei se refirieron a actos, en Valparaíso y Santiago, del fin de las campañas del Apruebo y Rechazo.

Por: Carlos Saldivia 29 de agosto 2022 · 13:58 hs

Carolina Tohá, ex alcaldesa de Santiago y ex ministra secretaria general de Gobierno de Michelle Bachelet, Carolina Tohá, participó la noche de este domingo como invitada en el programa de TVN Estado Nacional, instancia en que debatió con la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, partidaria del Rechazo. Tohá, quien va por el Apruebo, señaló al final del programa que no se veía encabezando el Ministerio del Interior.

“No”, fue la enfática respuesta de la ex alcaldesa de Santiago a la pregunta de Constanza Santa María sobre si veía en el Ministerio del Interior, cargo para el que ha sonado ante un eventual cambio de gabinete en el gobierno de Gabriel Boric.

Acalorado debate entre invitadas

Al comienzo del debate, ambas se refirieron a lo ocurrido en el fin de las campañas del Apruebo y Rechazo, donde en Valparaíso en el acto organizado por el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, la banda musical “Las Indetectables” se sacó una bandera chilena del ano mientras llamaban a “abortar Chile”, lo cual conllevó la condena de todo el espectro político.

Asimismo, abordaron el incidente de la manifestación de Rechazo donde una carreta atropelló a un grupo de ciclistas durante una marcha en la Alameda de Santiago

Matthei y atropello: que se investigue

La edil de Providencia señala que el acto de Valparaíso le recordaba “lo peor de la convención” como por ejemplo cuando un grupo de convencionales no dejó que una orquesta filarmónica de niños interpretara la canción nacional o la plurinacionalidad, entre otras cosas.

Mientras que sobre la carreta que pasó sobre los ciclistas señaló: “Espero que se investigue y si realmente esta persona es culpable, se le apliquen todas las medidas del caso”.

Tohá compara atropello de carreta con FF.AA pasando sobre el pueblo

Tohá contra argumentó señalando que si bien “el ultraje a la bandera y la forma en que se pasó a llevar a los niños” que estaban en el acto “es inaceptable y contrario al espíritu de Apruebo”.

Y agregó: “Dado que Evelyn dice que estas cosas les recuerdan otras cosas, creo que es un abuso de la figura porque si fuera por eso también podríamos decir que la carreta pasando por encima de los ciclistas nos recuerda a las Fuerzas Armadas pasando por encima del pueblo de Chile, pisándolo con la bota y disparándole con el arma (…) la plurinacionalidad puesta en esa lista es una agresión tremenda, una falta de respeto (…) es la manera de hacerse cargo de una herida de Chile".