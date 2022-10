Carolina Tohá asegura que Gabriel Boric viajará próximamente a La Araucanía

La ministra Carolina Tohá dijo que se encuentran preparando un plan para que la visita no sea solamente una gira, sino presentar medidas concretas. AGENCIA UNO

Por: Aldo Lingua 02 de octubre 2022 · 10:46 hs

En medio de su gira por La Araucanía, la ministra del Interior, Carolina Tohá, dio un punto de prensa ayer en la tarde donde fue consultada por una posible visita del presidente Gabriel Boric a la zona.

En su respuesta, la ministra confirmó que se encuentran trabajando en una gira presidencial y aseguró que el presidente Boric espera que sea “muy pronto”.

También agregó que primero deben trabajar el tema de las agendas y ver cuáles serán los temas que se van a tratar en la gira. “Lo que está buscando el presidente Boric, y lo que va a definir la fecha de su visita, que está prevista para ser próximamente, es que su venida aquí no sea solamente un recorrido”, dijo.

Por lo mismo, la ministra Tohá afirmó de que lo más importante es que el primer viaje del mandatario a La Araucanía sea uno que muestre el compromiso del Gobierno con la zona. “Lo que queremos es que él (presidente Boric) venga con una agenda contundente, que muestre los pasos que estamos dando y lo que vamos a dar”, afirmó.

Reunión con las víctimas

Una de las grandes sorpresas de ayer fue cuando la ministra Carolina Tohá anunció que tenía planeado reunirse con las víctimas de la violencia en la zona.

Por lo mismo, y al ser consultada, la ministra de Interior hizo un mea culpa sobre el rol que ha jugado el Estado. “Muchas de las víctimas con las que estuvimos representan un tipo de problemática que va mucho más allá de su caso puntual, representan la insuficiencia de ciertas respuestas que hemos creado como Estado”, indicó.

Además, la ministra reconoció que existen problemas de larga data con las tierras que han ocasionado las disputas que hoy avivan el conflicto en La Araucanía.

Por lo mismo, dijo que deben buscar una salida para el mismo. "Hay muchas personas en esta región, que históricamente han vivido en predios que hoy están disputados, que no pueden ser comprados por la Conadi por esa razón, que no pueden vivir ahí porque no están tranquilos, no los pueden vender en el mercado porque nadie quiere comprar un predio que tiene esas condiciones, y tenemos que mejorar la respuesta del Estado para esas situaciones", agregó Tohá.