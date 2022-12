Carolina Tohá dispara contra Amarillos: "¿Por qué no reemplazamos al Congreso por un consejo de expertos?"

Carolina Tohá no está a favor de una comisión mixta para escribir la nueva Constitución. AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Por: Rodrigo León 12 de diciembre 2022 · 06:47 hs

La ministra del Interior, Carolina Tohá, abordó las recientes declaraciones de la presidenta del PPD, Natalia Piergentili, quien acusó a Amarillos por Chile de entrampar las negociaciones por el proceso constituyente.

En conversación con el programa Tolerancia Cero de CNN Chile, la secretaria de Estado ironizó con la propuesta que entregó el partido en formación de que sea el Congreso quienes elijan a expertos para que redacten la nueva Constitución.

“Si expertos es una fórmula tan mágica, entonces, ¿por qué no reemplazamos al Congreso por un consejo de expertos? ¿Por qué no reemplazamos el Ejecutivo, que elige ese mismo pueblo del que tanto desconfía Amarillos, por, no sé, una licitación del mejor experto?”, cuestionó Tohá.

Respecto al rol que ha cumplido Amarillos por Chile en el proceso constituyente, Carolina Tohá indicó que “lo que hemos visto nosotros en este proceso, en esta discusión, es que ha sido como un escudo de la derecha para enfrentar a la opinión pública”.

“Personas que vienen de una tradición, no sé, demócratica, de centroizquierda, que hoy día están en ciertas posturas y que le permite a la derecha decir no, si no somos nosotros: es Amarillos”, agregó, para luego preguntarse “¿por qué Amarillos se presta para esto? Eso supera mis capacidades”.

¿Convención mixta?

La ministra Carolina Tohá se refirió también a la posibilidad de que el órgano encargado de redactar la nueva Constitución sea mixto, con personas electas y expertos.

Sobre esto, reconoció que “no quisiéramos llegar a esa situación, pero nunca vamos a preferir no tener proceso constitucional”.

“Nunca vamos a encontrar que es mejor quedarnos donde estamos. Por eso hemos tratado de despejar los obstáculos dadas estas diferencias para construir un camino”, continuó.

Carolina Tohá, además, quiso dejar en claro que “lo que defiende la alianza de Gobierno no es un interés particular, no hay nada que diga que es un momento favorable para ir a elecciones. Así como decir que con la calculadora quieren ir a elecciones. Aquí se está defendiendo un principio”.

Para la secretaria de Estado, Chile está preparado para realizar un proceso constitucional con personas 100% elegidas democráticamente y que “todas estas fórmulas mixtas no es que sean descartables de por sí”.

“¿Pero cual es el problema? Que es un actor demasiado incumbente. Una de las cosas que tiene que resolver el proceso constitucional es el sistema político, las bases del sistema electoral, el poder que va a tener el Congreso. Entonces es muy complejo derivar parte de esta decisión a personas derivadas de una de las partes interesadas”, argumentó.

Sobre apoyar una convención mixta, Carolina Tohá aseguró que “en algún minuto” se abrió esa posibilidad, pero la descartaron porque “nos hemos dado cuenta que la apertura de un órgano mixto no abre ningún camino, porque lo que viene inmediatamente después es garantizar que el Congreso va a tener la manija y eso nos nos parece adecuado”.