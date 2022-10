Carolina Tohá y primer viaje a La Araucanía: "Vamos a tener noticias contundentes para fin de año"

La ministra Carolina Tohá aseguró que la visita fue productiva y están prontos a dar medidas concretas para la región. AGENCIA UNO

02 de octubre 2022

Tras finalizar su gira por La Araucanía, la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien viajó en compañía del subsecretario Manuel Monsalve; anunció que habrán “noticias contundentes” para final de año con respecto a esta zona.

En entrevista con el programa Mesa Central, la titular de la cartera aseguró que “fue un buen viaje, productivo, interesante y preocupante. Se toma contacto con situaciones que ya conocen, pero es muy distinto cuando lo cuenta la alcaldesa o una víctima”.

“Las comunidades indígenas han vivido décadas y siglos el despojo de sus tierras, no solo ancestrales, sino que también de las que el Estado les prometió. Hoy los colonos y chilenos están viviendo el despojo de las tierras que tienen en propiedad legítima de la ley”, relató.

Por lo mismo, Carolina Tohá matizó la situación, tildándola de un conflicto en que ambos bandos han sufrido pérdidas, las cuales el Gobierno está intentando darle solución y encontrar una salida.

“Es una historia que se repite y tiene víctimas a los dos lados y lo que se requiere es una solución de Estado, que no tenga énfasis en el anuncio, sino que en hacer compromisos de mediano plazo que pase de gobierno en gobierno. Cualquier cosa que haga un gobierno y que no tenga el compromiso de la otra parte de continuarlo después, va a ser impotente e insuficiente”, dijo.

Al respecto, Tohá comentó que es necesario enfocar las soluciones en tres áreas: “Resolver los déficit que tiene La Araucanía en materia social, económica e infraestructura. La segunda es en materia de tierras, ya que al ritmo que vamos, vamos a lograr resolver el problema en décadas, por lo que hay que acelerarlo y cambiarle la metodología", señaló.

"En tercer lugar, es importante tener un compromiso en lo que va discutir en el proceso constitucional, es decir, cómo va a ser la forma del Estado que reconoce a los pueblos indígenas”, agregó.

Visita presidencial

Carolina Tohá ya había anunciado que el presidente Gabriel Boric visitará por primera vez la zona en un futuro cercano, pero ahora agregó que lo hará para presentar medidas concretas, por lo que están trabajando en eso.

“Vamos a tener noticias contundentes antes de final de año. El presidente quiere ir a La Araucanía a llevar una agenda contundente que signifique un avance”, afirmó.

Respecto a la denuncia del Cuerpo de Bomberos de Cañete de ataques en su contra, Carolina Tohá fue clara: “No me parece razonable y me parece infame".

"Es inadmisible que grupos que emplean la violencia con consigna de justicia estén dispuestos a cometer injusticias de este tipo. hay que tomar medidas, no solo condenar, se va a instruir hoy al delegado regional para que tome contacto con las fuerzas de seguridad allá y se garantice protección a los bomberos”, dijo.

La ministra concluyó mencionando que “son voluntarios y no es justo que les pidamos que expongan sus vidas, se tiene que tomar la medida, entiendo la reacción, podemos encontrar un camino para que no se tome la medida (de no asistir a la zona), pero con el resguardo debido”.