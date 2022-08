Carter emplaza al Gobierno a ingresar proyecto para que todo el transporte público sea gratuito en el Plebiscito

Rodolfo Carter hizo un llamado al Gobierno a extender la gratuidad del transporte no solo a Metro, sino que a todo el país durante el próximo domingo. AGENCIA UNO.

Por: Aldo Lingua 27 de agosto 2022 · 18:00 hs

El alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, emplazó al Gobierno a presentar un proyecto de ley que permita que todo el sistema de transporte público sea gratuito, a lo largo de todo el país, durante el próximo 4 de septiembre, cuando se desarrollará el Plebiscito de Salida.

Al respecto, el jefe comunal aseguró que "estamos a una semana de la elección más importante de los últimos 30 años. Chile por primera vez vivirá una elección con inscripción automática y voto obligatorio".

"Por eso todo el transporte público debe ser gratuito en nuestro país. No sirve solo el Metro, como fue el anuncio con letra chica que hace pocos días hizo el presidente Gabriel Boric. Lo importante es que los chilenos y chilenas puedan transportarse gratuitamente ese día, en Santiago y en todas las comunas. En regiones no hay Metro y en nuestra capital no todas las personas se transportan en Metro", agregó.

El recordatorio de Carter

Recordando lo ocurrido el año pasado, cuando la entonces oposición acusó al Gobierno de Piñera de haber dejado buses en los terminales, Carter apuntó sus dardos contra la vocera Camila Vallejo.

“¿Dónde quedaron las exigencias de la actual ministra Camila Vallejo, cuando el año pasado, para la segunda vuelta presidencial, le exigía al Gobierno de Sebastián Piñera transporte público gratuito para todos los ciudadanos? ¿Dónde quedaron las palabras del ahora subsecretario Miguel Crispi, quien en esa época decía que el transporte público gratuito solo es un problema de voluntad y prioridades? ¿O las declaraciones de la actual ministra del Interior, Izkia Siches, quien como jefa de campaña acusó al Gobierno de la época de una operación política, por no disponer de suficiente transporte para los electores en el día de las votaciones?”, se preguntó el alcalde de La Florida.

En esa misma línea, Rodolfo Carter insistió en que “esta es una elección con voto obligatorio y serán millones de personas las que legítimamente querrán desplazarse por las ciudades para emitir su sufragio y elegir el Chile que quieren construir para los próximos años”.

"Si el Gobierno del presidente Boric de verdad quiere favorecer y facilitar la participación de los ciudadanos, debe dar señales concretas y tomar acciones urgentes. Solo necesitan voluntad política, transparencia democrática y presentar un proyecto de ley que es muy sencillo de preparar y tiene fácil despacho legislativo", puntualizó.

Por lo mismo, el alcalde solicitó al Ejecutivo presentar un proyecto de ley al Congreso con discusión inmediata, donde se asegure que el transporte público sea gratuito en cada elección con voto obligatorio.