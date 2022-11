Censura de presidencias de las comisiones desata nuevo conflicto en el PDG

Los diputados Gaspar Rivas y Rubén Oyarzo cuestionaron que sectores del PDG se hayan sumado a la estrategia de la derecha en la Cámara de Diputados. AGENCIA UNO/ARCHIVO

22 de noviembre 2022

La anunciada estrategia de la oposición, que buscará censurar la presidencia de 13 comisiones de la Cámara de Diputados que están en manos del oficialismo, desató un nuevo conflicto al interior del Partido de la Gente (PDG), colectividad que se fracturó tras la última elección de la mesa de la corporación.

La agrupación fundada por el ex candidato presidencial Franco Parisi se había dividido luego que los diputados Rubén Oyarzo, Karen Medina y Francisco Pulgar respaldaran la candidatura del oficialista Vlado Mirosevic (PL), desmarcándose del resto de la bancada, que buscaba impulsar la opción de Víctor Pino y que se terminó cuadrando con la derecha en la postulación de Miguel Ángel Calisto (ex DC).

El quiebre derivó en la expulsión de Pulgar de la bancada y en sanciones internas. También se generó una diferencia con el diputado Gaspar Rivas, quien no participó de la votación.

Rivas y Oyarzo no fueron consultados

La estrategia de Chile Vamos y del Partido Republicano se censurar las presidencias de las comisiones de Defensa, Seguridad, Economía, Desarrollo social, Adultos mayores y discapacidad, Ciencia y tecnología, Zonas extremas, Recursos hídricos, entre otras, fue adscrita por la jefa de bancada del PDG, Yovana Ahumada, en una resolución que no fue compartida por otros integrantes del comité.

El diputado Oyarzo expresó que “es necesario aclarar que la votación de censuras de las comisiones en la Cámara no es una decisión que hayamos adoptado como bancada”.

“Y en esto hay que ser bien claro: quienes la promueven o la apoyan lo hacen a título personal y no como una decisión colectiva del Partido de la Gente. El ánimo que inspira a una parte importante de los diputados que integran la bancada del PDG es de colaboración, y trabajamos para sacar adelante los temas importantes que preocupan a la gente y no a los políticos”, enfatizó.

El diputado Rivas, en tanto, afirmó que “esta fue una situación totalmente inconsulta por parte de la bancada, nunca nosotros recibimos ni siquiera una citación a una reunión que estuviese como tabla de manera expresa y explícita esta temática”.

“Las censuras son cuando normalmente el presidente de una comisión no cumple el reglamento o no da las garantías de parcialidad a cada uno de los miembros de la comisión. Pero aquí ha quedado meridianamente claro que esto va a ser una censura política, no administrativa”, comentó.

El ex militante de RN también acusó a sectores de la colectividad que buscarían llevar al PDG a ser el “Partido por el poder”.