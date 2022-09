Centroizquierda por el Rechazo emplaza al Gobierno tras el plebiscito: "Hizo intervencionismo"

Los grupos de centroizquierda que respaldaron al Rechazo evaluaron los resultados del plebiscito. AGENCIA UNO

Por: Equipo El Dínamo 05 de septiembre 2022 · 13:24 hs

La Centroizquierda por el Rechazo y Amarillos por Chile emplazaron al Gobierno a avanzar en acuerdos amplios tras la contundente victoria del Rechazo sobre el Apruebo en el plebiscito de salida, en donde se desechó la propuesta de nueva Constitución redactada por la Convención Constitucional.

Figuras como la senadora Ximena Rincón (RD) y el ex precandidato presidencial Carlos Maldonado (PR), además del vocero de Amarillos por Chile, Cristián Warnken, señalaron que con el resultado se ratificaron los defectos que tenía el texto y la forma en la que se redactó.

“Aquí el problema de la Convención es que se cometieron errores en los detalles, y sabemos que Dios y el diablo están en los detalles. Por lo tanto hay que estar muy atentos y ser muy rigurosos para no volver a cometer esos errores, por lo tanto no vamos a decir cuál mecanismo o cuál no. Lo importante es que queremos una nueva y buena Constitución, una Convención, pero bien hecha, representativa y unitaria”, señaló Warnken.

El académico añadió que “nosotros representamos aquí el espíritu de un pueblo de centroizquierda huérfano de liderazgo, y tenemos una responsabilidad tremenda con humildad… no queremos cometer el mismo error de los ganadores de las elecciones, con soberbia”.

Diálogo con la derecha y el Gobierno

La senadora Rincón envió un mensaje al Gobierno, enfatizando que “los extremos no pueden llevarse la pelota para la casa”. “Todas y todos deben ser parte del proceso, o si no se cometerá el error de la Convención, y eso no lo quiere el país”, agregó.

Sobre la postura de la derecha por la continuidad del proceso, la congresista comentó que “ayer en todos los espacios públicos en lo que estuvo ratificó el compromiso por un nuevo proceso con una Convención”.

Maldonado, en tanto, afirmó que el Ejecutivo “también tiene que hacer su mea culpa”, mencionando que en la campaña “hizo intervencionismo y eso también ahuyenta voluntades”.

“Esperemos que sea capaz ahora de recapacitar de verdad. Tendrá que demostrarlo en sus equipos, en la actitud del Gobierno. Pero yo creo que principalmente debe ser un diálogo político que se va a dar entre el Senado, la Cámara y comisiones de Constitución, como se dio el acuerdo del 15 de noviembre”, manifestó el ex ministro de Justicia.