Chahín ante posible triunfo del Rechazo: "Nos dará la oportunidad de tener una buena Constitución"

Hace unos días, Chahín dio a conocer su postura a favor del Rechazo. AGENCIA UNO/ ARCHIVO

Compartir











Por: Redacción El Dinamo 16 de julio 2022 · 15:34 hs

El ex convencional de la Democracia Cristiana (DC), Fuad Chahín, reaccionó públicamente a las declaraciones del presidente Gabriel Boric, quien aseguró que impulsará un "nuevo proceso constituyente" en caso de que gane el Rechazo en el plebiscito de salida del próximo 4 de septiembre.



"Si gana el Rechazo, entonces tenemos que darnos una oportunidad de tener una Constitución como la que el país quiere, merece y necesita, una que sea buena; ni esta ni la anterior, sino que una distinta y, por lo tanto, tendremos que ponernos de acuerdo en un proceso", dijo Chahín, quien hace unos días confirmó su postura por el Rechazo.

Junto a ello, el ex presidente de la DC criticó los dichos del Mandatario, asegurando que "fue un carril del Presidente el hablar de que esto se va a demorar un año y medio, de que vamos a tener que elegir una nueva Convención... yo creo que eso más bien está quizás en una lógica de tratar de asustar o desinformar, pero no tiene ningún sentido".

¿Hoja en blanco?

"Personalmente, no creo que debiéramos partir de una hoja en blanco, sino que tomar lo mejor de la propuesta de Bachelet, lo mejor de la propuesta de la Convención y, a partir de ahí, trabajar con expertos, con ciudadanos. Lo importante es que no desinformemos y que se asuma que hay una alternativa en caso de que gane el Rechazo", agregó en conversación con CHV noticias.

Las declaraciones del ex convencional son en respuesta a los dichos del presidente Gabriel Boric quien aseguró que “de ganar la alternativa Rechazo, lo que va a pasar es que vamos a tener que prolongar este proceso por un año más, donde va a tener que discutirse todo de nuevo y partir de cero”.

En tanto, para la ex convencional, Carol Bown (UDI), las palabras de Boric son "confirmar que la opción de que gane el Rechazo es real y que esto no implica que no se vayan a hacer los cambios que la gente pidió cuando votó Apruebo en el plebiscito de entrada".