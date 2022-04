Chef sale a dar explicaciones por cumpleaños de Karol Cariola en su restaurant

Hasta el local Bellorin fue Cariola, Boric, Jackson y otros cercanos a la diputada. INSTAGRAM

25 de Abril 2022

En medio de las críticas que dejó el cumpleaños número 35 de la diputada del Partido Comunista (PC), Karol Cariola, quien llegó hasta restaurante Bellorin para festejar junto a miembros del gobierno de Gabriel Boric, el chef y dueño del espacio, Rubén Bellorin, salió a dar explicaciones.

De acuerdo al venezolano domiciliado en Chile desde hace casi una década, después de la celebración que se realizó el 1 de abril comenzó a recibir críticas y amenazas vía redes sociales.

Según contó en entrevista con La Segunda, usuarios de redes sociales le reprocharon haber realizado el evento en su local ubicado en Providencia.

Esto porque durante el fin de semana se viralizaron fotografías de él junto a Karol Cariola; el presidente de la República, Gabriel Boric; el ministro de la Segpres, Giorgio Jackson y la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, entre otros ex colegas y amigos de la diputada del PC.

Sobre el evento, Rubén Bellorin explicó que fue una sorpresa para él recibir al presidente de la República y los otros invitados de Cariola, ya que “la reserva la hizo una persona que no conozco”.

“Todos fueron muy simpáticos, humildes, se portaron excelente. Tomaron poco alcohol, mucho jugo y bebidas”, relató el chef de trayectoria internacional.

Chef Bellorin teme por su restaurant

Pese a la buena impresión que se llevó de sus comensales, el chef Rubén Bellorin explicó que recibió amenazas.

“He recibido muchos mensajes, algunos diciendo que me van a quemar el restaurant, que es un lugar de millonarios, y no es así", indicó.

En esta línea, recordó a los furiosos internautas que “yo no soy político, no soy de izquierda, ni siquiera voté por (Gabriel) Boric y me están etiquetando de cosas que no tienen que ver”.

Sobre el valor de los platos que sirve en su establecimiento, Bellorin aseguró que “en la Vega un almuerzo cuesta $10 mil, en Alonso de Córdova $100 mil, pero aquí no, aquí son precios normales”.

Según la carta del restaurant Bellorin publicada en su sitio web, los precios por plato de fondo van desde los $7.000 a $8.500.