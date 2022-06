Chile Vamos define primera interpelación a ministros de Boric: Educación y Salud tendrían que asistir al Congreso

A parte de la interpelación, María Begoña Yarza tendrá que pasar al tribunal de ética del Colegio Médico por acusaciones de torturas en Hospital Psiquiátrico de Valparaíso. AGENCIAUNO/ARCHIVO

Compartir











Por: Gaspar Marull 18 de junio 2022 · 19:34 hs

"Hemos decidido como parlamentarios de Chile Vamos, interpelar a la ministra de Salud y al ministro de Educación, porque vemos con preocupación como la falta de coordinación y de planificación entre los ministerios los ha llevado a tomar posiciones equivocadas" así partió el anuncio del diputado Andrés Longton (RN).



La determinación de los parlamentarios de oposición de Chile Vamos tardó un tiempo, para que iniciaran con un rol a la ofensiva en contra del oficialismo. Los jefes de bancada de la Unión Demócrata Independiente, Renovación Nacional y Evópoli decidieron arremeter en contra de la ministra de Salud, Begoña Yarza y también el jefe de la cartera de Educación, Marco Antonio Dávila.



La polémica surgió después de los cuestionamientos por la decisión de alargar las vacaciones de invierno en los colegios. Medida criticada por no poner alternativas para recuperar las clases perdidas, y por no incluir otros lugares como cines, que no tienen mayores restricciones.



El mandatario Gabriel Boric también cuestionó el manejo que hubo sobre la decisión de adelantar en una semana el receso escolar. “Uno de los problemas que tenía una de las medidas que se anunció por parte del Ministerio de Salud hace poco, de la extensión de las vacaciones, era justamente que no se hacía cargo de la problemática de los cuidados y cómo eso afecta principalmente a las mujeres”, expresó el presidente.



Para que la interpelación se pueda llevar a cabo, es necesario contar con el apoyo de 52 firmas, así que la derecha contaría con las firmas, sobre todo si se incorpora el Partido Republicano.



Hasta el momento, la encargada de realizar los cuestionamientos a la ministra Yarza será la diputada de Renovación Nacional, Ximena Ossandón, mientras que la de Marco Antonio Ávila será realizada por el diputado Jorge Alessandri, de la Unión Demócrata Independiente.



La última interpelación realizada por el Congreso, fue al ex ministro del Interior Rodrigo Delgado por la crisis migratoria en el norte de Chile.