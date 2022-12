Chile Vamos enfatiza su rechazo a convención 100 por ciento electa: "No da garantías"

El lunes se reanudan las negociaciones. Archivo.

Por: Juan Pablo Ernst 04 de diciembre 2022 · 16:38 hs

Chile Vamos, a través de la jefa de bancada de los senadores de Renovación Nacional, Paulina Núñez, ratificó que la coalición se opone de manera terminante a que la convención encargada de redactar una nueva Constitución sea totalmente electa por la ciudadanía.

Según sostuvo la legisladora, "el órgano mixto no es una cuestión antojadiza, sino una señal de que se avanzó con un acuerdo".

La senadora Paulina Núñez argumentó que "un órgano 100% electo ya mostró que no da garantías de moderación ni de prudencia, de pensar en el país. No me gustaría que volviéramos a cometer ese error".

"En una negociación las partes ceden, porque de lo contrario cualquier otra salida sería una imposición de una parte o bien, no haber entendido lo que ocurrió en el plebiscito de salida", planteó la jefa de bancada de los senadores de RN en entrevista con El Mercurio.

Por su parte, el secretario general de RN, Diego Schalper, respaldó lo manifestado por la senadora Paulina Núñez.

Según él, la jefa de bancada "deja clarito que en Chile Vamos no hay apoyo para una convención 100 por ciento electa", le dijo al mismo medio.

En ese mismo sentido, Schalper indicó que "me quedo con las declaraciones de don Eric Aedo, de la Democracia Cristiana, que nos invita a conversar en qué términos hacemos viable una convención mixta. Y me parece que esa es la gran tarea el día de mañana".

"Los senadores y diputados de Chile Vamos no van a apoyar con sus votos una convención 100 por ciento electa", dejó en claro el secretario general de RN.

"Chile Vamos no está dispuesta a repetir una mala experiencia constitucional. Creemos que Chile y estar con Chile hoy día significa estar con un consejo constitucional mixto, en su composición", recalcó Diego Schalper.

Cabe recordar que este lunes los partidos políticos con representación parlamentaria volverán a reunirse a fin de encontrar un acuerdo en torno a un nuevo proceso constituyente.