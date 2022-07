Chile Vamos explica rechazo a veto del Gobierno: "Buscaban no presentar más un estado de excepción"

Compartir











Por: Cristián Meza 20 de julio 2022 · 17:25 hs

La Cámara de Diputados rechazó el veto sustitutivo que había ingresado el Ministerio del Interior con una serie de modificaciones al proyecto de ley de infraestructura crítica, el que había sido despachado la semana pasada.

Los cambios que estaba proponiendo el Gobierno no fueron respaldados por la Cámara Baja, quienes decidieron rechazar la iniciativa.

En este sentido, la diputada de Renovación Nacional, Camila Flores, defendió la decisión de rechazar este veto y manifestó que “el proyecto de infraestructura crítica protege bienes, el estado de excepción constitucional protege a las personas, que para nosotros los diputados es lo más importante y no nos íbamos a prestar para que el gobierno quede bien con el partido que gobierna en Chile, que es el Partido Comunista. Nosotros no íbamos a permitir que nuestras FF.AA, que nuestros militares sean utilizados para una maniobra política y no presentar más durante el mandato de Gabriel Boric un estado de excepción constitucional.”

Segundos más tarde, agregó que “el PC lo dijo muy claro en la última renovación del estado de excepción, que ellos no querían que el gobierno vuelva a presentar esta iniciativa y lo que hacen es presentar un veto sustitutivo respecto de un proyecto del cual nunca fueron parte de la discusión parlamentaria, se restaron durante toda la tramitación, llegaron tarde y además sustituyendo todo el proyecto y todo el trabajo que los parlamentarios de la Comisión Mixta habían hecho y deciden impulsar uno nuevo para no tener que renovar el estado de excepción.”

Finalmente, Flores recalcó que “nosotros buscábamos que fueran alternativas complementarias, pero en ningún caso que una quitará la implementación de la otra. Los estados de excepción que han presentado han salido adelante gracias a la derecha, porque nosotros le hemos dado los votos para poder darle tranquilidad a los vecinos que viven a manos del terrorismo, el crimen organizado y del narcotráfico. Para eso era fundamental la señal de que se hubiese presentado esta renovación del estado de excepción".

Por su parte, el diputado Stephan Schubert indicó que “según lo que se señaló, el veto buscaba mejorar el proyecto, lo que es muy bueno. El problema es que no lo conversó con nadie. El mismo veto tenía algunos elementos que generaban ciertas dudas y que hacían que nosotros estimáramos que no era lo más apropiado. Si eso lo hubiéramos conversado antes, lo podríamos haber mejorado y haber tenido tranquilidad”,

Ahora el Ejecutivo no podrá contar con esta herramienta y deberán, para mantener el resguardo de las rutas, seguir con los Estados de Excepción.